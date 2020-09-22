Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в эффектном платье с вырезом
Певица порассуждала о женском предназначении
Наталья Могилевская, которая недавно опровергла роман с украинским миллионером Олегом Рыжовым и заявила, что они просто друзья, продолжает восхищать поклонников цветущим видом и подтянутой фигурой.
Певица демонстрирует стильные и эффектные луки, которые выгодно подчеркивают ее женственные формы. Так, звезда поделилась в Instagram атмосферным фото, на котором запечатлена идущей по улице в роскошном наряде.
На снимке Наталья позирует в черном платье в пол с оборками на подоле и эффектным вырезом спереди, который позволяет полюбоваться на ее стройную ножку. Артистка дополнила лук светлыми босоножками на каблуках и маленькой желтой сумочкой. Ее волосы красиво падают на спину, а на лице играет лучезарная улыбка.
Наталья Могилевская покорила стильным образом в черном платье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Как думаете, женщине важно уметь готовить и хорошо убирать или просто быть красивой?" - задумалась о роли женщины Могилевская.
Подписчики активно высказывают свое мнение в комментариях, не забывая отвешивать комплименты любимой певице.
- Вы прям цветёте!!!
- Просто быть красивой достаточно
- Оставаться красивой во время уборки и готовки
- Женщине важно быть Любимой, остальное приложится
- Одно другому не мешает
- Просто быть счастливой!!!
- Сегодня прочла у кого-то в комментах : Главная задача женщины - быть красивой и говорить мужчине, какой он молодец)
- Наташа,Вам достаточно просто быть красивой. Вы шикарная
- Женщина должна уметь всё и при этом нормально выглядеть
- Женщине главное быть счастливой и любимой, а готовить не обязательно
- Важно правильно организовать все эти процессы в доме, а сама она это делает или нет, это не столь важно! А быть красивой - это призвание каждой женщины
- Можно быть красивой если достаточно зарабатывать
Напомним, Наталья Могилевская в ярком кимоно покорила цветущим внешним видом и погрустила, что пришла осень.
Также сообщалось, что Наталья Могилевская в купальнике сразила эффектными фото из отпуска.