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Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в эффектном платье с вырезом

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 11:34
Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в эффектном платье с вырезом Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Певица порассуждала о женском предназначении

Наталья Могилевская, которая недавно опровергла роман с украинским миллионером Олегом Рыжовым и заявила, что они просто друзья, продолжает восхищать поклонников цветущим видом и подтянутой фигурой.

Певица демонстрирует стильные и эффектные луки, которые выгодно подчеркивают ее женственные формы. Так, звезда поделилась в Instagram атмосферным фото, на котором запечатлена идущей по улице в роскошном наряде.

На снимке Наталья позирует в черном платье в пол с оборками на подоле и эффектным вырезом спереди, который позволяет полюбоваться на ее стройную ножку. Артистка дополнила лук светлыми босоножками на каблуках и маленькой желтой сумочкой. Ее волосы красиво падают на спину, а на лице играет лучезарная улыбка.

Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в эффектном платье с вырезом

Наталья Могилевская покорила стильным образом в черном платье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Как думаете, женщине важно уметь готовить и хорошо убирать или просто быть красивой?" - задумалась о роли женщины Могилевская.

Подписчики активно высказывают свое мнение в комментариях, не забывая отвешивать комплименты любимой певице.

  • Вы прям цветёте!!!
  • Просто быть красивой достаточно
  • Оставаться красивой во время уборки и готовки
  • Женщине важно быть Любимой, остальное приложится
  • Одно другому не мешает
  • Просто быть счастливой!!!
  • Сегодня прочла у кого-то в комментах : Главная задача женщины - быть красивой и говорить мужчине, какой он молодец)
  • Наташа,Вам достаточно просто быть красивой. Вы шикарная
  • Женщина должна уметь всё и при этом нормально выглядеть
  • Женщине главное быть счастливой и любимой, а готовить не обязательно
  • Важно правильно организовать все эти процессы в доме, а сама она это делает или нет, это не столь важно! А быть красивой - это призвание каждой женщины
  • Можно быть красивой если достаточно зарабатывать

Напомним, Наталья Могилевская в ярком кимоно покорила цветущим внешним видом и погрустила, что пришла осень.

Также сообщалось, что Наталья Могилевская в купальнике сразила эффектными фото из отпуска.

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