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Наталья Могилевская сверкнула стройной фигурой в эффектном наряде: ну что, похудела?

Новина українською →
Четверг 09 сентября 2021 15:31
Наталья Могилевская сверкнула стройной фигурой в эффектном наряде: ну что, похудела? Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская певица и судья шоу "Cпівають всі" Наталья Могилевская ведет активную борьбу с лишним весом и даже спорила с фитнес-тренером Анитой Луценко. Звезде удалось привести себя в форму, чем она сильно гордилась - а с тех пор сбросила еще несколько лишних килограммов.

На своей странице в Instagram артистка показала изменения в фигуре и поинтересовалась у подписчиков, заметно ли, что она похудела.

На снимках 46-летняя Могилевская позировала в роскошном черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Волосы певицы красиво уложены, а на лице был сделан эффектный макияж.

Облегающий силуэт наряда подчеркнул заметно постройневшую фигуру Натальи.

"Ну что, похудела?" - кокетливо подписала фото звезда.

Наталья Могилевская сверкнула стройной фигурой в эффектном наряде: ну что, похудела?Наталья Могилевская сверкнула стройной фигурой в эффектном наряде: ну что, похудела?Наталья Могилевская сверкнула стройной фигурой в эффектном наряде: ну что, похудела?

Наталья Могилевская похвасталась результатами похудения (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловеры согласились, что певица находится в прекрасной форме, и засыпали ее комплиментами, а вот наряд Могилевской понравился не всем.

  • Красуня! Але навіщо такі плечі у сукні робить? Вони якось грубо виглядають. Як на мій погляд.
  • В этом обьемном наряде непонятно
  • Ва красотка
  • Роскошная
  • Стройняшка!
  • Ах, хороша
  • Вы выглядите прекрасно
  • Очень красивая!
  • Вы прекрасны и платье шикарное, оно подчеркивают все ваши достоинства, вы женственны и блестяще красивы
  • Ну просто великолепная!!!
  • Похудела!!! Заметно
  • Наташенька, вы с каждым днём всё краше и краше, будьте здоровы и счастливы
  • Здравствуй, Наталья, красунечко, ты выглядишь очень хорошо

Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала признание о своем похудении и показала встречу с Анитой Луценко.

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Наталья Могилевская
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