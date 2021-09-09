Наталя Могилевська блиснула стрункою фігурою в ефектному вбранні: ну що, схудла?
Популярна українська співачка і суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська веде активну боротьбу із зайвою вагою і навіть уклала парі з фітнес-тренером Анітою Луценко. Зірці вдалося привести себе у форму, чим вона сильно пишалася - а відтоді скинула ще кілька зайвих кілограмів.
На своїй сторінці в Instagram артистка показала зміни у фігурі і поцікавилася у підписників, чи помітно, що вона схудла.
На знімках 46-річна Могилевська позувала в розкішній чорній сукні з глибоким декольте і високим розрізом на стегні. Волосся співачки красиво укладені, а на обличчі був зроблений ефектний макіяж.
Облягаючий силует вбрання підкреслив помітно схудлу фігуру Наталії.
"Ну що, схудла?" - кокетливо підписала фото зірка.
Наталія Могилевська похвалилася результатами схуднення (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фолловери погодилися, що співачка знаходиться в прекрасній формі, і засипали її компліментами, а ось наряд Могилевської сподобався не всім.
- Красуня! Але навіщо такі плечі у сукні робить? Вони якось грубо виглядають. Як на мій погляд.
- У цьому об'ємному вбранні незрозуміло
- Ва красуня
- Розкішна
- Стройняшка!
- Ах, хороша
- Ви виглядаєте чудово
- Дуже красива!
- Ви прекрасні і плаття шикарне, воно підкреслює всі ваші достоїнства, ви жіночні і блискуче красиві
- Ну просто чудова!!!
- Схудла!!! Помітно
- Наталочка, ви з кожним днем все красивіше і красивіше, будьте здорові і щасливі
- Здрастуй, Наталя, красунечко, Ти виглядаєш дуже добре
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська зробила зізнання про своє схуднення і показала зустріч з Анітою Луценко.