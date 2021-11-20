Наталья Могилевская сверкнула стройными ножками и заговорила о переменах в жизни
Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в эффектном наряде и рассказала о дате, которая может изменить жизнь навсегда.
На своей странице в Instagram звезда поделилась снимком, на котором запечатлена в стильном черном платье.
Впечатляющий лук Наталья дополнила черными ботильонами на шпильке. Волосы артистки уложены красивыми локонами, а на лице вечерний макияж с ацентом на глазах.
При этом она снята будто бы в процессе ходьбы и полы платья эффектно взметнулись вверх, позволяя полюбоваться на стройные ножки знаменитости.
Наталья Могилевская восхитила эффектным образом в черном платье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Могилевская вспомнила о лунном затмении, которое состоялось 19 ноября, и отметила, что это очень важный день.
"День, который сегодня все изменит! Астрологи считают, что сегодняшнее лунное затмение века изменит нашу жизнь навсегда. Поворотные моменты, судьбоносные встречи и откровения. Почувствовали сегодня на себе лунное затмение и полнолуние? Как чувствуете себя?" - написала певица.
В комментариях фолловеры делятся своими ощущениями в день затмения, не забывая и о комплиментах для Натальи.
- Прекрасно! Полон сил
- Почувствовала бодрость и прекрасно спала!!! Обычно был плохой сон!
- Вы просто прекрасны!
- Дай Бог нам Натали, чтобы изменения в это полнолуние произошло в тех сферах, как предсказывают астрологи.
- Только хорошо от этого фото
- Красавица
- На позитиве
- Наташа, Вы - огонь
- Классная!!!
- Какая Вы красивая
- Вам так идёт этот образ
Напомним, ранее Наталья Могилевская в трендовом анималье вдруг задумалась о возрасте.