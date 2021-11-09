Наверное, это моя ошибка: Яма признался в "пугающем" увлечении сына

Влад признался, что Леон загорелся брейк-дансом. Хореограф добавил, что сначала не хотел отдавать мальчика на этот стиль танцев.

"Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся... думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал", – признался Яма.

Влад Яма хотел бы, чтобы сын пошел по его стопам (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф отметил, что его сопротивление желанию и воле сына – неправильный поступок, ведь Леон сам должен решать, какой путь выбрать и чем заниматься.

"Да, наверное, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех", – добавил Влад.