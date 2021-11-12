Найди 10 отличий: MONATIK показал, как изменилась его семья за два года

Известный украинский артист Дмитрий Монатик (MONATIK) вместе с женой и сыновьями отдыхает в Дубае. Они побывали в местном океанариуме, где уже были два года назад, и воссоздали снимок, который сделали тогда.

Новым и архивными фото исполнитель поделился на своей странице в Instagram .

Дмитрий и Ирина позировали у стеклянной стены океанариума, держа на руках сыновей Даниила и Платона - сначала в 2019 году, а потом и в 2021.

Таким образом артист показал, как изменилась его семья за два года. Конечно же, мальчики за это время заметно подросли.

Дмитрий и Ирина Монатик с сыновьями в Дубае (фото: instagram.com/monatik_official)

"С разницей в 2 года… Какая? 19 vs 21?", - написал Монатик под кадрами.

Подписичики принялись умиляться семейной идиллии и в шутку отметили, что изменились на фото только дети - даже кроссовки у артиста те же самые.

Дима походу кроссовки раз в 3 года покупает

Дети выросли, родители помолодели!

Обе, так по-семейному искренне и тепло

Первая 19, детки ещё малипусенькие

Дим, Вы с вашей семьей и на одном и на другом фото очень хороши

Благодаря детям можно вообще понять, что время прошло

Какие же красивые

Качество кроссовок явно отличное, раз так сохранились. Супер фотки, молодцы! Счастья вашей семье

Все фото теплые, душевные, чудесные

Кроссы не поменялись

Мальчики такие милашки, подросли

К слову, в Дубае MONATIK не только отдыхает, а и по работе - он даст там выступление. Шоумен выложил забавное видео с сыном, на котором они якобы идут на его концерт.

"Охотники за позитивными эмоциями… Вот таким ритмичным шагом идём сегодня на шоу #MadeWithLoveAndRhythm в Dubai Events Arena. Зажигать и получать #VitaminD!!! Ждём Вас с любовью и ритмом!!! Приходите к нам!" - написал Дмитрий.