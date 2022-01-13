Найди себе кого-то, кто будет смотреть на тебя, как Венсан Кассель на Тину Кунаки: топ-15 романтичных фото пары

Венсан Кассель и Тина Кунаки – одна из самых романтичных пар в шоу-бизнесе. Знаменитый французский актер и начинающая перспективная модель поженились больше трех лет назад. Но до сих пор искры страсти между ними заметны невооруженным глазом.

Достаточно взглянуть на фото, сделанные папарацци, когда звезды не ожидают, что их снимают, чтобы убедиться в неподдельности и нежности чувств влюбленных.

Каждую зиму Венсан Кассель и Тина Кунаки отправляются в Бразилию, прихватив с собой малышку Амазони. На роскошных пляжах семья проводит большую часть дня, загорая, купаясь и не отпуская друг друга ни на шаг. Не удивительно, что лента блога Тины зимой пестрит яркими бикини. Кажется, в путешествие жена Касселя взяла только купальники!

Фото пары в сети вызывают немалый ажиотаж – фолловеры обожают жизнерадостные и яркие снимки семьи. Словно любовь и счастье, которыми они пропитаны, передаются через экран. Предлагаем полюбоваться самыми романтичными кадрами Венсана Касселя и Тины Кунаки, которые очаровали даже самых ярых скептиков.

Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)