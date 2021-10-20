Найдите ей хорошего психотерапевта: Екатерина Репяхова "слила" переписку Павлика с бывшей женой
Скандал между Виктором Павликом, его экс-супругой Ларисой Созаевой и нынешней женой артиста Екатериной Репяховой набирает оборотов. Камнем преткновения стала 4-комнатная квартира, в которой сейчас проживает бывшая певца и мать его безвременно ушедшего сына Паввла (молодой человек умер от онкологии в 2020 году). По словам женщины, музыкант хочет выселить ее и не намерен больше помогать с оплатой кредитного жилья. К решению вопроса подключилась Екатерина, которая прокомментировала квартирный скандал в соцсети и поделилась своим мнение по поводу происходящего.
Четвертая жена артиста записала несколько обращений в Instagram Stories и слила переписку мужа и его экс-супруги касательно вопроса с недвижимостью.
Екатерина Репяхова заявила, что считает нужным поставить точку в скандале и прекратить выяснение отношений в сети.
"Самое главное – это вовремя остановится, потому что все это переходит в какую-то ругань, все это очень низко", - высказалась жена артиста.
Скриншот ( instagram.com/repyahovakate)
Екатерина предоставила скрин личной переписки Виктора и его экс-супруги, где они якобы решают квартирный вопрос мирным путем.
"Сами делайте вывод. И все, кто поддерживает Лору, просто найдите ей хорошего психотерапевта. Это будет для нее самая лучшая помощь", - подытожила Репяхова.
Скриншот ( instagram.com/repyahovakate)
В свою очередь, экс-супруга Павлика рассказала в Facebook, что познакомилась с приятным и интеллигентным мужчиной, который отреагировал на скандальную ситуацию с квартирным вопросом и предложил Ларисе переехать к нему, если ей действительно придется покинуть свою жилплощадь. Такое решение она назвала абсолютно мужским поступком.
"Полгода назад в моей квартире прозвенел звонок. Я открыла дверь и на пороге появился человек в медицинской маске с пакетом в руках. Передал мне его и ушел. Там были суши! Мы стали общаться, ходить на выставки, в театр и кино, пить чай на кухне", - рассказала удивительную историю знакомства женщина.
Она подчеркнула, что интима между ними нет, Лариса очень уважает нового знакомого, который успел стать для нее дорогим человеком.
Напомним, что ранее Екатерина Репяхова прокомментировала пост экс-супруги Виктора Павлика о сильных женщинах