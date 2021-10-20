Найдите ей хорошего психотерапевта: Екатерина Репяхова "слила" переписку Павлика с бывшей женой

Скандал между Виктором Павликом, его экс-супругой Ларисой Созаевой и нынешней женой артиста Екатериной Репяховой набирает оборотов. Камнем преткновения стала 4-комнатная квартира, в которой сейчас проживает бывшая певца и мать его безвременно ушедшего сына Паввла (молодой человек умер от онкологии в 2020 году). По словам женщины, музыкант хочет выселить ее и не намерен больше помогать с оплатой кредитного жилья. К решению вопроса подключилась Екатерина, которая прокомментировала квартирный скандал в соцсети и поделилась своим мнение по поводу происходящего.

Четвертая жена артиста записала несколько обращений в Instagram Stories и слила переписку мужа и его экс-супруги касательно вопроса с недвижимостью.

Екатерина Репяхова заявила, что считает нужным поставить точку в скандале и прекратить выяснение отношений в сети.

"Самое главное – это вовремя остановится, потому что все это переходит в какую-то ругань, все это очень низко", - высказалась жена артиста.

Скриншот ( instagram.com/repyahovakate)

Екатерина предоставила скрин личной переписки Виктора и его экс-супруги, где они якобы решают квартирный вопрос мирным путем.

"Сами делайте вывод. И все, кто поддерживает Лору, просто найдите ей хорошего психотерапевта. Это будет для нее самая лучшая помощь", - подытожила Репяхова.

Скриншот ( instagram.com/repyahovakate)

В свою очередь, экс-супруга Павлика рассказала в Facebook, что познакомилась с приятным и интеллигентным мужчиной, который отреагировал на скандальную ситуацию с квартирным вопросом и предложил Ларисе переехать к нему, если ей действительно придется покинуть свою жилплощадь. Такое решение она назвала абсолютно мужским поступком.

"Полгода назад в моей квартире прозвенел звонок. Я открыла дверь и на пороге появился человек в медицинской маске с пакетом в руках. Передал мне его и ушел. Там были суши! Мы стали общаться, ходить на выставки, в театр и кино, пить чай на кухне", - рассказала удивительную историю знакомства женщина.

Она подчеркнула, что интима между ними нет, Лариса очень уважает нового знакомого, который успел стать для нее дорогим человеком.