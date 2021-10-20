Знайдіть їй хорошого психотерапевта: Катерина Репяхова "злила" листування Павліка з колишньою дружиною

Скандал між Віктором Павліком, його екс-дружиною Ларисою Созаєвою і нинішньою дружиною артиста Катериною Репяховою набирає обертів. Каменем спотикання стала 4-кімнатна квартира, в якій зараз проживає колишня співака і мати його покійного сина Паввла (молодий чоловік помер від онкології в 2020 році). За словами жінки, музикант хоче виселити її і не має наміру більше допомагати з оплатою кредитного житла. До вирішення питання підключилася Катерина, яка прокоментувала квартирний скандал у соцмережі і поділилася своєю думка з приводу того, що відбувається.

Четверта дружина артиста записала кілька звернень в Instagram Stories і злила листування чоловіка і його екс-дружини щодо питання з нерухомістю.

Катерина Репяхова заявила, що вважає за потрібне поставити крапку в скандалі і припинити з'ясування відносин в мережі.

"Найголовніше - це вчасно зупиниться, тому що все це переходить в якусь лайку, все це дуже низько", - висловилася дружина артиста.

Скріншот ( instagram.com/repyahovakate)

Катерина надала скрін особистого листування Віктора і його екс-дружини, де вони нібито вирішують квартирне питання мирним шляхом.

"Самі робіть висновок. І всі, хто підтримує Лору, просто знайдіть їй хорошого психотерапевта. Це буде для неї найкраща допомога", - підсумувала Репяхова.

Скріншот ( instagram.com/repyahovakate)

У свою чергу, екс-дружина Павліка розповіла в Facebook, що познайомилася з приємним і інтелігентним чоловіком, який відреагував на скандальну ситуацію з квартирним питанням і запропонував Ларисі переїхати до нього, якщо їй дійсно доведеться покинути свою жилплощу. Таке рішення вона назвала абсолютно чоловічим вчинком.

"Півроку тому в моїй квартирі продзвенів дзвінок. Я відкрила двері і на порозі з'явилася людина в медичній масці з пакетом в руках. Передав мені його і пішов. Там були суші! Ми стали спілкуватися, ходити на виставки, в театр і кіно, пити чай на кухні", - розповіла дивовижну історію знайомства жінка.

Вона підкреслила, що інтиму між ними немає, Лариса дуже поважає нового знайомого, який встиг стати для неї дорогою людиною.