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Найди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчас

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 21:21
Найди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчас Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)
Автор: Ольга Турчаникова

Джаред Лето не стареет - к такому выводу поклонники 49-летнего актера пришли уже давно. Звезда фильмов "Господин Никто", "Далласский клуб покупателей" и "Дом Gucci" неизменно в отличной форме, со здоровым румянцем на лице и в приподнятом настроении. Откуда эта суперсила, музыкант уже давно рассказал.

Главные секреты Джареда, которые позволяют ему выглядеть на 30: веганское питание, йога, медитации и качественный ежедневный отдых. Правда, самые недоверчивые фанаты, глядя на вечно молодого Джареда, уверены, что о чем-то он помалкивает. Впрочем, какая разница, главное - Лето можно любоваться бесконечно!

Предлагаем сравнить современные фото актера и давние снимки, включая более чем 20-летней давности. Видите существенные отличия?

Найди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасДжаред Лето в молодости и юности (фото: instagram.com/jaredleto)

Найди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасНайди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчасДжаред Лето сегодня (фото: instagram.com/jaredleto)

Также мы писали, что недавно Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуа.

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