Найди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчас

Джаред Лето не стареет - к такому выводу поклонники 49-летнего актера пришли уже давно. Звезда фильмов "Господин Никто", "Далласский клуб покупателей" и "Дом Gucci" неизменно в отличной форме, со здоровым румянцем на лице и в приподнятом настроении. Откуда эта суперсила, музыкант уже давно рассказал.

Главные секреты Джареда, которые позволяют ему выглядеть на 30: веганское питание, йога, медитации и качественный ежедневный отдых. Правда, самые недоверчивые фанаты, глядя на вечно молодого Джареда, уверены, что о чем-то он помалкивает. Впрочем, какая разница, главное - Лето можно любоваться бесконечно!

Предлагаем сравнить современные фото актера и давние снимки, включая более чем 20-летней давности. Видите существенные отличия? Джаред Лето в молодости и юности (фото: instagram.com/jaredleto) Джаред Лето сегодня (фото: instagram.com/jaredleto)