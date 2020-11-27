Как наждачкой по стеклу: Алла Мазур назвала ненавистное слово после победы над раком

Алла Мазур рассказала, какое слово ее раздражает после перенесенной болезни

Звезда телеканала "1+1" Алла Мазур недавно поборола онкологическую болезнь и стала примером для всех женщин, которые страдают от рака. Сейчас телезвезда рассказала, какое слово ее больше всего раздражает после перенесенного недуга. Это слово ремиссия.

Мазур рассказала, что людям со страшным диагнозом онкология очень неприятно любое упоминание о болезни. Об этом Алла высказалась на своей Facebook-странице, где написала вдохновляющий пост для тех, кому это необходимо.

"Вот не люблю я слово "ремиссия"... Лучше - выздоровление. Ибо ремиссия означает для меня - нет, еще не все, далеко не все. Это только перерыв, а потом болезнь вернется! Но ведь откуда знать моим знакомым, кто искренне хочет поддержать и об этой ремиссии спрашивает - как наждачкой по стеклу звучит для меня это слово? Непросто быть рядом с человеком, который с болезнью борется. Хочется утешить. Вдохновить. Внушить веру. Помочь. Но так боишься задеть рану и расшевелить ее еще больше. А что уж говорить, если у твоего друга диагноз "онко", а он не хочет говорить на эту тему вообще?" - написала телеведущая.

По словам Аллы, это целая наука быть с человеком, который болен раком и уметь его не обидеть и утешить.

"Это действительно целая наука - быть в трудную минуту рядом. Я почувствовала это, когда столкнулась с болезнью близко. Ну а картинки, которые сегодня покажу вам - просто ошеломили и перевернули сознание. Специально перефотографировали и советую внимательно прочитать. Потому что даже не представляла, насколько по-другому могут восприниматься наши привычные "держись!" или "ты сильный, ты победишь"", - поделилась Мазур.

Алла Мазур рассказала, какое слово ее больше всего раздражает (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Как мы ранее сообщали, Алла Мазур откровенно рассказала, как узнала об онкологии.