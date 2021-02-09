UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нечего скрывать: Тина Кунаки поделилась откровенным фото в полупрозрачном топе

Автор: Lite

Тина Кунаки показала новій откровенный кадр, на котором продемонстрировала свою роскошную фигуру. Модель призналась в любви мужу.

Знойное фото появилось в личном блоге модели и жены Венсана Касселя.

Популярные новости
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021
Внучка президента Украины удивит появлением на ТВ-шоу: очень волновалась  07 февраля 2021
Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка от четвертой жены 02 февраля 2021
Наталью Могилевскую не узнали поклонники после "манипуляций" с лицом 02 февраля 2021
Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого 07 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021
Ненавижу есть по утрам: Наталья Могилевская дала рецепт идеального полезного завтрака 05 февраля 2021

Тина Кунаки показала очередное фото, которое заставило сердца ее фанатов биться чаще. Модель позирует в полупрозрачном голубом топе, сквозь которое отчетливо видно грудь. Легкий натуральный макияж и фирменная пышная укладка завершили удачный образ юной красавицы.

Тина Кунаки на новом фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Я не могу скрыть, что со мной делает любовь", - написала звезда. "Ангел", "Чистая красота", "Ты восхитительна", - получила она в ответ массу комплиментов.

Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

В свою очередь, популярный французский актер выложил у себя на странице общее с Тиной фото, написав под ним: "Моя леди и я". На нем знаменитая пара предстала в съемке для бренда The Kooples. Романтичное фото отлично передает атмосферу влюбленности, которая до сих пор царит в семье модели и актера.

Фанаты, которые обожают подобные посты, засыпали Тину и Венсана умиленными комментариями, называя их "любимой парой навсегда".

Напомним, недавно Тина Кунаки и Венсан Кассель вместе снялись для знаменитого глянцевого журнала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины семьямодаТина КунакиВенсан Кассель
Читайте также
56-летняя Моника Беллуччи в соблазнительном комбинезоне восхитила осиной талией
Стилист научила эффектно "прятать" широкие плечи: секреты стиля княгини Монако Шарлен
Прогноз погоды