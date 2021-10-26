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Непростое время: Каменских заговорила об условиях артистов и слила в сеть частное видео

Автор: Styler

Настя Каменских умеет ударно и плодотворно работать на радость поклонникам и насыщенно, активно отдыхать с родными и любимыми. Вместе с мужем Потапом они давно облюбовали для себя формат "воркейшн" (работа совмещенная с отдыхом). Недавно супруги побывали в ОАЭ, где насладились местным достопримечательностями и успели потрудиться. Артистка признается – даже усталость от гастролей у нее только приятная.

Настя опубликовала в Instagram фрагмент эмоционального и красочного Road Movie о своем летнем гастрольном туре по Украине.

В кадре можно увидеть саму певицу и ее команду, съемки из гастрольного автобуса, подслушать, о чем разговаривает артистка и ее коллектив, подсмотреть, как они развлекаются в дороге и проводят время между концертами.

"20 000 км. Столько мы с командой провели в концертном туре за это лето. Это были бесконечные переезды и перелеты - за считанные дни (а то и часы) мы переносились из одного конца страны в другой и обратно. Думаю, вы понимаете, что значит «уставать в дороге». А еще же саундчеки, репетиции, примерки в отелях, куда вся команда возвращалась после шоу. Время, когда главным развлечением стал сбор и разбор чемоданов. И сон", – рассказала о плотном графике Настя.

Она отметила, что в таком ритме жить непросто, тем более в карантинное время. Но любовь поклонников и реакция на артиста восполняют с лихвой все недостатки гастрольной жизни.


"Да, гастрольное время разное. Временами непростое. Но незабываемое! Насыщенное, захватывающее, особенное! И тот заряд энергии, любви и благодарности, которые мы получаем от вас на живых выступлениях, не сравнится ни с чем. Когда мы на сцене, а тысячи людей напротив, как один, поют в унисон мою песню. Я уверена, что каждый артист живет именно ради таких моментов", - заявила певица.

Поклонников впечатлили закулисные кадры тура Насти и они восхитились стойкостью, работоспособностью и оптимизмом своей любимицы.

  • Вау, как это классно
  • Настя, ты лучшая
  • Супер вумен
  • Вспоминается чувство приятной усталости, когда трудно, но в удовольствие
  • Вам это удалось - заряд энергии на весь день

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась красочными фото с Потапом из Абу-Даби.

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Настя Каменских