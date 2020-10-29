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Нереально красивая: Анита Луценко показала роскошное тело в обтягивающем спортивном костюме

Новина українською → Четверг 29 октября 2020 16:16
Нереально красивая: Анита Луценко показала роскошное тело в обтягивающем спортивном костюме Анита Луценко (www.instagram.com/anitasporty/)
Автор: Lite

Тренер позирует в обтягивающем костюме

Анита Луценко любит не только порадовать своих поклонников снимками стройной фигуры, тренер также не скупится на советы, как заполучить тело мечты. Так недавно Луценко рассказала, как есть картошку и не толстеть. Анита подчеркнула, что идеальная форма достигается не отказом от какого-то продукта, а сбалансированным питанием и тренировками.

"Часто люди боятся картошки и макарошек (из-за них можно попрвиться!), но при этом поглощают обильно сладости и булочки. Случайность? Не думаю!", - написала Анита в своем посте.

А на этот раз тренер вдохновила новым снимком: Анита стоит в пикантной позе возле стены в обтягивающем спортивном костюме, закинув руки за голову и прикрыв глаза. Луценко, как всегда, в отличной форме.

Нереально красивая: Анита Луценко показала роскошное тело в обтягивающем спортивном костюмеАнита Луценко - вдохновение для поклонников (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

"Для такой нереально красивой фигуры - "вау" костюм", "Потрясающее фото", "Супер!!! Я теж хочу бути такою!", "Стильно", "Красота - неземная!", - не сдерживали своих эмоций от увиденного фанаты Аниты.

Напомним, что ранее Анита Луценко поделилась откровенным фото в бассейне, доказав, что она шикарная даже без ретуши.

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