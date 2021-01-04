Нереально красиво: Слава Каминская показала, как носить самую трендовую часть зимнего гардероба

Слава Каминская не дает покоя своим поклонникам: то взбудоражит их совместным фото с бывшим мужем, подписав его вроде "вчера не мой, сегодня опять мой", то нарядится так, что не хватает слов откомментировать.

Хейтеров у певицы тоже хватает, для них у Славы нашелся ответ. Певица сказала, что всегда будет любить своего экса.

На этот раз певица пребывает в прекрасном настроении, так как обзавелась самой трендовой частью гардероба: стильной шубой. В своем микроблоге Слава запостила снимок, на котором она комбинирует длинную шубу с кроссовками и расклешенными штанами того же оттенка.

Солнечные очки и яркая небольшая сумочка, которая выделяется среди светло-бежевых тонов, добавили образу изысканности.

Певица носит шубку не застегнутой, стиль кежуал очень к лицу Каминской. Она подчеркнула, что это не первая шубка в ее шкафу, но уж точно - любимая на данный момент.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

"Моя новая любовь. ШУБА! Это самая трогательная шуба из всех моих шуб. Трогаю и не могу успокоиться, уверена, те, кто ее пощупает, согласиться со мной на 100%", - написала певица.

Поклонники оценили стиль Славы на самый высший балл.

Очень идет!

Нереально красивая

Красотка

Как всегда, шикарна

Ранее Слава Каминская в интервью известному глянцу рассказала о пережитом разводе и о том, каким нелегким был этот период. Певица призналась, что ей удалось выйти из него полностью другим человеком, но при ней осталась прежняя вера в любовь.