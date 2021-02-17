Нереально похожи: Слава Каминская взорвала сеть веселым фото со своей мамой и детьми

Певица Слава Каминская поразила сеть снимком с мамой и детьми: все дело в том, что Слава, по мнению фолловеров, очень похожа на маму, а сама мама выглядит так молодо, что больше похожа на сестру.

Мама и дети певицы в ярких нарядах, как и сама Слава, позируют фотографу, правда, малышам, как обычно, не удается устоять на месте. Вся семья веселится.

"Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, как вы это делаете?", - спросила Слава у фолловеров.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

Поклонницы вместо ответа, как они это делают, бросились хвалить маму Славы: им не верится, что это не сестра певицы.