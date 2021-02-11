Нельзя быть такой красивой: Слава Каминская показала, какую дубленку стоит выбирать этой зимой

Украинская певица Слава Каминская недавно летала отдыхать. Пляж и солнце пошли певице на пользу: она немного загорела и набралась сил. Но и в украинских холодах певица находит свою радость: тут можно "выгулять" зимние вещи.

Например, в своей новой дубленке Слава позирует в Instagram .

Певица показала, какую модель стоит выбирать этой зимой: длинная оверсайз-дубленка с поясом и белыми отворотами отлично подчеркивает стройную фигуру Славы.

"Какая же она нереально мягкая, теплая и уютная! И красивая! Прямо - как я", - подписала Слава свои фото.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

Поклонники засыпали Славу комплиментами, а женская половина подписчиков, как обычно, спросила, где купить такую же дубленку.