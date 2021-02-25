Нереальные красотки: Настя Каменских в ультракороткой юбке рассекретила, кто снимется в ее новом видео

В своем Instagram Певица призналась , что хотела сохранить интригу до премьеры, но не выдержала.

Она запостила снимок, на котором Каменских и Парфильева позируют в ярких стильны обтягивающих нарядах: Настя - в ультракороткой юбке, а Таня - в брюках и вызывающем топе.

"Знаете, что значит это фото? То, что я пригласила красотку Таню сняться в моем новом клипе! И я рада, что она приняла мое приглашение. Таня просто покорила меня своей женственностью, нежностью, интеллигентностью, чувством стиля и невероятно теплым вайбом, который от нее исходит", - рассказала Каменских.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Певица добавила, что сначала хотела сохранить интригу до конца, но не удержалась.

"Так хотелось поделиться с вами. Но, друзья, не думайте, что на этом сюрпризы заканчиваются - потому что я подготовила для вас еще много интересного! Кстати, как думаете, увидите ли вы в клипе еще кого-то кроме нас с Таней?", - заинтриговала фолловеров Каменских.