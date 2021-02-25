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Нереальные красотки: Настя Каменских в ультракороткой юбке рассекретила, кто снимется в ее новом видео

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 13:07
Нереальные красотки: Настя Каменских в ультракороткой юбке рассекретила, кто снимется в ее новом видео Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Styler

Украинская певица пригласила популярную блогерку Таню Парфильеву сняться в ее новой видеоработе.

В своем Instagram Певица призналась, что хотела сохранить интригу до премьеры, но не выдержала.

Она запостила снимок, на котором Каменских и Парфильева позируют в ярких стильны обтягивающих нарядах: Настя - в ультракороткой юбке, а Таня - в брюках и вызывающем топе.

"Знаете, что значит это фото? То, что я пригласила красотку Таню сняться в моем новом клипе! И я рада, что она приняла мое приглашение. Таня просто покорила меня своей женственностью, нежностью, интеллигентностью, чувством стиля и невероятно теплым вайбом, который от нее исходит", - рассказала Каменских.

Нереальные красотки: Настя Каменских в ультракороткой юбке рассекретила, кто снимется в ее новом видео

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Певица добавила, что сначала хотела сохранить интригу до конца, но не удержалась.

"Так хотелось поделиться с вами. Но, друзья, не думайте, что на этом сюрпризы заканчиваются - потому что я подготовила для вас еще много интересного! Кстати, как думаете, увидите ли вы в клипе еще кого-то кроме нас с Таней?", - заинтриговала фолловеров Каменских.

Напомним, Настя Каменских решилась на кардинальную смену образа: новая прическа во французском стиле очень к лицу певице.

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