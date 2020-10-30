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Невероятная: Катя Осадчая в стильной футболке демонстрирует стройную фигуру

Новина українською → Пятница 30 октября 2020 10:12
Невероятная: Катя Осадчая в стильной футболке демонстрирует стройную фигуру Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha/)
Автор: Lite

Ведущая в отличной форме

Катя Осадчая недавно погуляла по Днепру со своим мужем Юрием Горбуновым. Фанаты ведущей оценили ее лук: стильная желтая шапка, спортивный костюм с расклешенными штанинами мятного цвета, куртка-оверсайз болотного цвета и белые кроссовки, в таком наряде осенью не пропадешь!

В этот раз ведущая оделась не так тепло: Катя гуляет по Киеву... в одной футболке! Ни куртки, ни пальто, Осадчей и так тепло. На снимке, который она запостила в своем микроблоге, Катя предстала перед поклонниками в светлых брюках, шлепках на босую ногу и в белой футболке. Все! А еще у ведущей - интересна прическа: пучок с платком отлично сочетаются с луком, видимо, одеваться стильно у Осадчей - в крови.

Невероятная: Катя Осадчая в стильной футболке демонстрирует стройную фигуруКатя Осадчая - теплая улыбка, теплая погода (фото: instagram.com/kosadcha/)

"Танець на честь босих ніг і футболки наприкінці жовтня", - написала ведущая под снимком.

"Вы невероятная", "Да в Киеве осень нас балует", "Красавица какая, очень красивая", "Краса", "Дуже гарна", - написали ведущей под фото фолловеры, рассказывая между делом, какая погода стоит у них в городах.

Напомним, что недавно Катя Осадчая показала, как носить трендовые широкие брюки: стильно и практично.

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