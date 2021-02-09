Невероятная: Лилия Ребрик с букетом роз восхитила фанатов красотой и раскрыла секрет достижения целей

Она запостила снимок с невероятной красоты букетом. Лилия смеется и выглядит очень счастливой.

"Чи плануєте ви своє життя? Тримаєте плани в голові? Чи виписуєте їх у нотатник? Складаєте списки покупок справ і страв на тиждень наперед? Чи плануєте літню відпустку взимку, а зимову - влітку? Я люблю планувати, хоча ковідна пандемія навчила мене, що краще за все складати короткострокові плани, наприклад, з дня на день", - призналась Лилия.

Она рассказала, что у нее есть "волшебный блокнот", где она и делает свои записи.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Там складений графік вистав, гастролей, ефірів, репетицій, зйомок щонайменше на півроку вперед. Без нього з моїм ритмом життя - неможливо! Та багато планів - не таких масштабних, з категорії "мені потрібно це зробити" - я тримаю у голові. Я чому про це замислилася? Минулої п'ятниці був дуже дивний день - "день прикрашання планів на майбутнє", - добавила Лилия.

Она призналась, что для нее планы - словно маленькие мечты, выполнив которые, ты достиг мини-мечты.

"Тоді і ставлення до буденних завдань - абсолютно інакше. Одразу сірі будні здаються якимось кольоровішими і ніби наповнюються змістом", - призналась Лилия.