UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Невероятная: Лилия Ребрик с букетом роз восхитила фанатов красотой и раскрыла секрет достижения целей

Автор: Lite

Украинская ведущая Лилия Ребрик раскрыла секрет достижения целей: оказывается, Лилия давно научилась раскрашивать серые будни построением планов. Интересно, что те чаще всего сбываются.

Об этом Ребрик рассказала в своем Instagram.

Популярные новости
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка от четвертой жены 02 февраля 2021
Ненавижу есть по утрам: Наталья Могилевская дала рецепт идеального полезного завтрака 05 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021
Внучка президента Украины удивит появлением на ТВ-шоу: очень волновалась  07 февраля 2021
Наталью Могилевскую не узнали поклонники после "манипуляций" с лицом 02 февраля 2021
Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого 07 февраля 2021

Она запостила снимок с невероятной красоты букетом. Лилия смеется и выглядит очень счастливой.

"Чи плануєте ви своє життя? Тримаєте плани в голові? Чи виписуєте їх у нотатник? Складаєте списки покупок справ і страв на тиждень наперед? Чи плануєте літню відпустку взимку, а зимову - влітку? Я люблю планувати, хоча ковідна пандемія навчила мене, що краще за все складати короткострокові плани, наприклад, з дня на день", - призналась Лилия.

Она рассказала, что у нее есть "волшебный блокнот", где она и делает свои записи.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Там складений графік вистав, гастролей, ефірів, репетицій, зйомок щонайменше на півроку вперед. Без нього з моїм ритмом життя - неможливо! Та багато планів - не таких масштабних, з категорії "мені потрібно це зробити" - я тримаю у голові. Я чому про це замислилася? Минулої п'ятниці був дуже дивний день - "день прикрашання планів на майбутнє", - добавила Лилия.

Она призналась, что для нее планы - словно маленькие мечты, выполнив которые, ты достиг мини-мечты.

"Тоді і ставлення до буденних завдань - абсолютно інакше. Одразу сірі будні здаються якимось кольоровішими і ніби наповнюються змістом", - призналась Лилия.

Напомним, Лилия Ребрик восхитила сеть стильным нарядом и поделилась простым рецептом чизкейка: красавица и хозяйка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Лилия Ребрикведущая
Читайте также
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви
Красавица и хозяйка: Лилия Ребрик восхитила сеть стильным нарядом и поделилась простым рецептом чизкейка
Прогноз погоды