Невероятно горжусь: Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с 18-летием
Телеведущая поделилась редким фото с обоими сыновьями
Катя Осадчая - счастливая мама двоих сыновей. С Юрием Горбуновым они воспитывают трехлетнего Ивана, также у телеведущей есть старший сын Илья от первого брака с Олегом Полищуком. В понедельник, 28 сентября мальчик отмечает совершеннолетие - ему исполнилось 18 лет.
В честь праздника Катя поделилась в Instagram редким фото с обоими сыновьями. Отметим, что когда Илья немного повзрослел, он попросил маму не выкладывать снимки с ним в соцсетях, и она прислушалась к его желанию.
На новом фото Осадчая, Илья и маленький Иван сидят на пляже на фоне живописного пейзажа спиной к камере, так что их лиц не видно.
Катя Осадчая очаровала атмосферным фото с отдыха с обоими сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)
Теледива трогательно поздравила сына с днем рождения и отметила, что очень им гордится.
"Іллі сьгодні 18. Він просить не викладати його світлини, але таку можна :) Мені важко віриться, що час пролетів так швидко і тепер, коли ми разом подорожуємо не всі одразу розуміють які наші родинні зв’язки. Я неймовірно пишаюсь, що Ілля виріс таким цілеспрямованим, розумним, відповідальним, добрим, співчутливим і чуйним. Ілля, 18 - це перший крок у доросле життя, але я завжди поруч і я дуже тебе люблю. Цей день, 18 років тому, був таким самим сонячним, хоча напередодні йшов дощ", - написала любящая мама.
Поклонники ведущей присоединились к поздравлениям и оставили имениннику много теплых пожеланий в комментариях.
- Катя, какой взрослый! Не верится) с именинником
- Вітаю сина і маму з днем народження! Це вірно- напередодні 27 вересня йшов дощ, - моїй доньці вчора теж виповнилося 18 років. Нехай в них все- все буде добре!
- Вітаємо з Днем народження сина
- Ого!!!! Поздравляюююю!!!!!!! Класно. Хорошего празднования
- Вітання родині та Іллі! Всього найкращого!
- Такая молодая мама взрослого сына. С именниником
- Здоровья и успеха!!!!
- С днем рождения, в первую очередь маму и сына конечно же! Всех благ!!
- Невероятно, Катюша, что такой взрослый....Здоровья всем вам!!!
- Усі найщиріші поздоровлення Іллі у його день!
- Вітання, Катю, вашому сину, хай всі його плани і мрії реалізуються
- Катюш с днём рождения твоего мужчину! Пусть будет самым счастливым!
- Неймовірне щастя, бо вони поруч, мої вітання.
Напомним, Катя Осадчая восхитила точеной фигурой в роскошном красном платье за 1300 евро.