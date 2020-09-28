Невероятно горжусь: Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с 18-летием

Телеведущая поделилась редким фото с обоими сыновьями

Катя Осадчая - счастливая мама двоих сыновей. С Юрием Горбуновым они воспитывают трехлетнего Ивана, также у телеведущей есть старший сын Илья от первого брака с Олегом Полищуком. В понедельник, 28 сентября мальчик отмечает совершеннолетие - ему исполнилось 18 лет.

В честь праздника Катя поделилась в Instagram редким фото с обоими сыновьями. Отметим, что когда Илья немного повзрослел, он попросил маму не выкладывать снимки с ним в соцсетях, и она прислушалась к его желанию.

На новом фото Осадчая, Илья и маленький Иван сидят на пляже на фоне живописного пейзажа спиной к камере, так что их лиц не видно.

Катя Осадчая очаровала атмосферным фото с отдыха с обоими сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)

Теледива трогательно поздравила сына с днем рождения и отметила, что очень им гордится.

"Іллі сьгодні 18. Він просить не викладати його світлини, але таку можна :) Мені важко віриться, що час пролетів так швидко і тепер, коли ми разом подорожуємо не всі одразу розуміють які наші родинні зв’язки. Я неймовірно пишаюсь, що Ілля виріс таким цілеспрямованим, розумним, відповідальним, добрим, співчутливим і чуйним. Ілля, 18 - це перший крок у доросле життя, але я завжди поруч і я дуже тебе люблю. Цей день, 18 років тому, був таким самим сонячним, хоча напередодні йшов дощ", - написала любящая мама.

Поклонники ведущей присоединились к поздравлениям и оставили имениннику много теплых пожеланий в комментариях.

Катя, какой взрослый! Не верится) с именинником

Вітаю сина і маму з днем народження! Це вірно- напередодні 27 вересня йшов дощ, - моїй доньці вчора теж виповнилося 18 років. Нехай в них все- все буде добре!

Вітаємо з Днем народження сина

Ого!!!! Поздравляюююю!!!!!!! Класно. Хорошего празднования

Вітання родині та Іллі! Всього найкращого!

Такая молодая мама взрослого сына. С именниником

Здоровья и успеха!!!!

С днем рождения, в первую очередь маму и сына конечно же! Всех благ!!

Невероятно, Катюша, что такой взрослый....Здоровья всем вам!!!

Усі найщиріші поздоровлення Іллі у його день!

Вітання, Катю, вашому сину, хай всі його плани і мрії реалізуються

Катюш с днём рождения твоего мужчину! Пусть будет самым счастливым!

Неймовірне щастя, бо вони поруч, мої вітання.

Напомним, Катя Осадчая восхитила точеной фигурой в роскошном красном платье за 1300 евро.