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Невероятно милые: Джамала без макияжа растрогала домашними фото с сыночками

Автор: Lite

Украинская певица Джамала порадовала поклонников новыми фото, на которых показала своих подросших сыновей, а заодно и себя в домашней обстановке. Звезда также рассказала, что помогает ей как маме двух маленьких детей все же найти время для работы и для себя.

Трогательными кадрами с малышами артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Джамала позировала на камеру в удобной домашней одежде - штанах в клетку и черном свитшоте с забавным принтом. Волосы певица собрала в небрежный пучок, а на лице у нее нет ни капли макияжа.

На фото звездная мама кормит с ложки младшего сына Селим-Гирая, которому уже почти 9 месяцев, а старший Эмир-Рахман стоит рядом и с интересом наблюдает за происходящим.

Артистка призналась, что уже перестала кормить малыша грудью, а выделить время для себя ей помогает любимое детское питание Селима.

"Как только Селиму исполнилось 8 месяцев, я прекратила грудное вскармливание. Очень хорошо, что на тот момент у меня уже был кисломолочный прикорм, который не нужно было вводить понемногу, смотреть на реакцию. Помню, когда Селимка впервые попробовал творожок для малышей, мне казалось, что он и ложку съест (понятно, что творожок натуральный, без сахара и наполнителей). Селимка наедается, он счастлив, улыбается. Для меня это главное", - поделилась Джамала.

Джамала растрогала нежными фото с сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Так что в итоге хорошо и маме и ребенку.

"Я счастлива, и немного больше времени на музыку и на себя, и сыночку хорошо", - подытожила звезда.

Пользователи сети умиляются нежным кадрам мамы с сыночками и отмечают, что Джамала заметно похудела и похорошела.

  • как подрос малявка
  • Какое счастье, когда мама умненькая
  • я и сама такие люблю, особенно когда на диете. Умничка, Джа, и очень красивая
  • Вы так похудели и помолодели на лице, все-таки питание решает! Может, вы не видите глобальных супер результатов на весах, но на живых фотках прям видно, как ваша кожа детокснула!
  • А зачем прекратили грудное вскармливание? Что может быть лучше грудного молока? Если есть возможность и желание, то неплохо было ещё чуточку покормить....
  • Как время летит, еще вчера в пузике, а сегодня ....наслаждайтесь материнством
  • Невероятно милые мама с сыночками!
  • Ой какие вы славные. Селимчик уже такой большой, солнышко

Напомним, похудевшая после вторых родов Джамала снялась в невероятных образах.

Почему Джамала дала сыновьям такие необычные имена? Мистическая история, призналась певица.

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