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Невеста Владимира Остапчука призналась, возьмет ли его фамилию после свадьбы

Автор: Марина Настевич

Влюбленные сочетаются законным браком 15 октября

Уже через несколько дней шоумен Владимир Остапчук сыграет вторую свадьбу - 15 октября состоится его бракосочетание с нотариусом Кристиной Горняк. К свадьбе, которая пройдет в узком кругу самых близких уже все готово, а девичник и мальчишник успешно отгуляны.

В программе "Зірковий шлях" телеведущий рассказал, не страшно ли ему прощаться с холостяцкой жизнью, а Кристина призналась, будет ли брать фамилию супруга после бракосочетания.

По словам Владимира, у него нет абсолютно никаких опасений из-за прощания со статусом холостяка.

"Мне уже 36 лет, я уже был в браке, поэтому для меня холостяцкая жизнь – это какая-то вещь, которая не помню, когда была. Нет, не страшно вообще ничего. Мне комфортно в этих отношениях, поэтому логично, что после года, даже больше, мы решили сделать свадьбу", – рассказал Остапчук.

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Пара с нетерпением ждет свой особенный день – 15 октября. К слову, именно тогда в Украине на одного человека с фамилией Остапчук станет больше - так решила Горняк.

"Конечно, я буду брать фамилию Владимира, несмотря на то, что потом будет волокита с документами. Я нотариус, мне нужно изменить печать, документы. Но ничего страшного. Я буду Кристина Остапчук – это очень красиво", – отметила невеста.

Кристина Горняк на девичнике (фото: instagram.com/kristygor)

Ранее мы писали, что Остапчук поскандалил со "Светской жизнью" из-за своих детей от первого брака и их содержания.

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Новости Украины свадьбаВладимир Остапчук