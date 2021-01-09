Невозможно красиво: MONATIK растрогал до слез семейной велопрогулкой у океана

MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной и детьми проводит зимний отпуск на сказочных Мальдивах. Мультиартист не часто показывает поклонникам кадры с самыми родными и близкими, а долго время и вовсе прятал семью от посторонних глаз, но во время совместных путешествий делает исключение. На его странице в социальной сети появилось милое семейное фото из отпуска.

Так, в Instagram музыкант показал активный отдых на райских островах. Дмитрий вместе с Ириной, Даниилом и Платоном покатались на велосипедах и остановились ради живописного кадра у Индийского океана во время велопрогулки по пляжу. Младший мальчик пока самостоятельно не освоил этот экологичный вид транспорта, поэтому удобно разместился в специальном детском кресле за отцом.

"Невозможно красиво вокруг", - заверил артист в подписи к снимку.

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями прокатился по пляжу (фото: instagram.com/monatik_official)

Ирина же решила показать увлечение старшего сыночка. Оказалось, он растет настоящим эстетом. Поклонники тут же предположили, что в мальчике говорят гены. Малыш снимает на смартфон чарующий закат солнца в тропиках.

"Восторгаюсь тем фактом, как Данечка восхищается красотой природы, картин, животных! Истинный эстет! Дети - наше все", - трогательно подписала красноречивый кадр жена Дмитрия.

Старший сын Дмитрия весь в отца - растет эстетом (фото: instagram.com/irinamonatik)

Также она похвасталась аппетитными формами в черном купальнике-монокини. Ирина прогуливается вдоль океана на мокрому песку. "С благодарностью и любовью наслаждаюсь каждым днем, подаренным свыше", - заверила она в подписи к снимку.

Ирина прогулялась по пляжу о океана (фото: instagram.com/irinamonatik)

К слову, предположительно именно на Мальдивы отправилась еще одна звездная пара – Потап и Настя Каменских. Певица так соскучилась по отдыху у океана, что даже расчувствовалась, рассказав о долгожданном путешествии.