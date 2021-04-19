Неземная красота: внучка Ротару в микробикини ошарашила пляжным фото

Внучка Софии Ротару, юная Соня Евдокименко, может похвастаться модельной внешностью. Девушка охотно снимается в профессиональных фотосессиях и не прочь устроить любительские, тем более ,когда для этого есть повод, например, отдых на курорте.
Она решила порадовать поклонников фото, сделанном на Гавайях, где она сейчас отдыхает. Кадр опубликован в Instagram красотки
Стройная Соня позирует в микробикини на песке у самой кромки Тихого океана. На девушке – крошечный купальник цвета морской волны. Она распустила волосы и предусмотрительно спрятала глаза за солнечными очками.
Юную красотку в комментариях поддержали мама Светлана и бабушка по материнской линии Людмила. Также были и комплименты от фолловеров: "Классное фото", "Красотулька", "Бриллиант".
София подразнила горячим пляжным фото (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
В Instagram Stories Соня показала пару кадров в полный рост. Она идет по кромке прибоя, демонстрируя точеные формы.
София нежиться на пляже у Тихого океана (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
К слову, Соня отдыхает на Гавайях со своим любимым Дениом Жадановым и компанией друзей. На странице бизнесмена появилось совместное фото с возлюбленной. Пара позирует в живописном месте. Соня целует любимого в щоку, а он счастливо улыбается. На ней – маленькое легкое черное платье, а в руках трендовая плетеная сумка.
София и Денис наслаждаются отдыхом на Гавайях (фото: instagram.com/denzhadanov)
К слову, легендарна бабушка Сони и ее тезка София Ротару считает, что внучке пока рано думать о браке, ведь она еще слишком молода. С возлюбленным девушки она знакома лично, но легенда эстрады убеждена, что юная красотка вначале должна получить достойное образование.