А ничего, что лежать надо? Танцы дочки Поляковой с капельницей в больнице озадачили сеть
Старшая дочь Оли Поляковой, 16-летняя Маша сообщила не слишком утешительные новости. Девушка призналась, что она в больнице. Маша попала в частную клинику с аппендицитом. Она показала первые кадры из просторной палаты. А позже сообщила, что хочет фаст-фуд, так как сутки ничего не ела. Девушке также сделали КТ, сама процедура ее удивила.
Затем настроение у Маши явно улучшилось, появились силы и даже желание … потанцевать! Правда, танцевальные па она делала с катетером в руке и стойкой для капельницы, кружась по просторной палате. Видео появилось на ее странице в Instagram.
"Мое развлечение в больничке", - подписала видео Маша.
Подписчики Маши пожелали ей скорейшего выздоровления и забросали вопросами, на которые она предпочла не отвечать. Также фолловеры подбадривали девушку, а некоторые отметили, что с катетером в вене ей лучше лежать, а не активно двигаться.
- Всегда на позитиве, при любых обстоятельствах! Так держать
- Бубочка
- Чувствуется, мамина доця
- Жестко ты па руками выделываешь с вазофиксой
- Что вы несете? Катетер там нормально одет, специально что бы рукой можно было шевелить, и пластырем еще прикреплен. Так что, Машуля, скорейшего выздоровления
- Обязательно руками махать?
- Когда капают, надо лежать
- А ничего, что лежать надо?
Напомним, что ранее Оля Полякова поспособствовала кардинальным переменам во внешности дочки – певица покрасила волосы Маши в рыжий оттенок.