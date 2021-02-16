Никитюк дала потрогать грудь звездной подруге и объявила о смене профессии: впервые за три года

Леся Никитюк взяла тайм-аут в работе и пообещала поклонников, что сосредоточиться на новых сферах и проектах. Она успела устроить зимний отдых на Мальдивах. Правда, не обошлось без разочарований . Теледива гостит у родителей в Хмельницком и не дает заскучать своим подписчикам в соцсети. Так, Леся удивила неожиданным талантом и призналась, кем хотела стать в детстве.

На странице в Instagram показала свой домашний самодельный яркий маникюр и призналась, что когда-то мечтала стать мастером по маникюру.

Леся сделала фото своей руки с нарядно накрашенными ноготками и заявила, что у нее имеется план Б на случай проблем на ТВ.

"В житті завжди потрібно мати план Б. Якщо ТВ в Україні залишилось максимум 5 років, то Майстер з манікюру Леся Іванівна чекає на вас. Зразу кажу - манікюр буде дуже дорогий. Як вам? У вас є план Б?" - поинтересовалась она у поклонников.

Леся Никитюк показала самодельный маникюр (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся также похвасталась своим мастерством, рассказав, как раньше делала сама себе маникюр. И обратилась к владельцам салонов красоты.

"Я вспомнила, как когда-то хотела стать мастером маникюра. Я достала свою косметичку, пошла и купила себе кучу лаков и сделала маникюр впервые за три года. Именно три года я хожу в салоны на маникюр. А до этого делала маникюр сама. Уважаемые владельцы салонов, ждите Лесю Ивановну на работу. Это будет очень дорого, но это будет звездный маникюр!" - заверила Леся.

Кроме того, не обошлось и без фирменного юмора ведущей. Так, она пообещала поклонникам увлекательный сториз-сериал и даже поделилась «заставкой». На фото Леся в ажурных колготах и мини позволила пощупать свою грудь подруге Славе Каминской.

Леся позабавила фото со Славой из НеАнгелов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)