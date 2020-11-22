Никитюк в мини и ажурных колготах спровоцировала сеть пикантным фото: любить себя не перестану

Ведущая обратилась с вопросом к поклонникам

Леся Никитюк – обладательница стройных модельных форм. Когда-то она комплексовала из-за своего роста. Но сейчас даже гордится им, а длинные ножки смело подчеркивает мини. Так, новое фото в Instagram не стало исключением из правил, и Леди Ле вновь показала всему миру, как соблазнительно она умеет выглядеть в выигрышном total black образе.

Ведущая расположилась у зеркала в гримерке прямо на столе. На ней – маленькое черное платье с юбкой клеш, ажурные колготы и грубые ботинки на шнуровке – тренд осеннего сезона. Волосы собраны в гладкую прическу и высокий хвост, макияж естественный.

"Доллар бы так падал, как мой вес на фото в инст", – с юмором подписала она провокативный кадр.

Леся Никитюк поделилась соблазнительным кадром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Вау, что это за красотка?", "Шикарная!", "Ну ничего себе", "Ты как всегда на высоте", "Не знаю как там доллар. Но фото суперское! "– писали поклонники Леди Ле.

Ранее Леся не побоялась опубликовать не слишком "удачные" снимки (скорее всего в обработке), сделанные в той же локации. Она показала несколько портретных кадров и подписала их: "Бодипозитив! Обожаю. Даже когда мое тело когда-то изменится, любит себя я не перестану. А вы меня будете любить такой?". Поклонники звезды заверили, что будут благосклонны к ней всегда и без ума от харизмы и юмора Леди Ле.

Леся Никитюк задала поклонникам важный вопрос (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Ля Никитюк завела сеть фото в блестящем мини с очень глубоким декольте и показала обновку, вызвавшую зависть у ее подруги MARUV.