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Никитюк призналась, почему не стала "Холостячкой" и заговорила о своей свадьбе: "все уже готовы"

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Воскресенье 20 июня 2021 09:48
Никитюк призналась, почему не стала "Холостячкой" и заговорила о своей свадьбе: "все уже готовы" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Ольвия Агаркова

Леся Никитюк – завидная холостячка, которая не спешит делиться своей личной жизнью с общественностью. В январе ведущая призналась, что мужчины с юности не баловали ее вниманием – начинали встречаться с девушкой, а затем переключались на ее подруг, поэтому у Леди Ле развились определенные комплексы, с которыми она бореться до сих пор. К слову, Леся отказалсь быть следующей "Холостячкой", уступив место Злате Огневич.

В комментарии Кате Осадчей для "Светской жизни" она поснила почему не захотела стать главной героиней романтического реалити.

К слову, Леди Ле долгое время стеснялась своего высокого роста, но затем стала гордиться модельными параметрами.

"Честно, не могу сказать, что я до сих пор комплексую, но в принципе я понимаю реальность, это было бы как "Белоснежка и семь гномов-2". Возможно бы и нашла, а возможно и потеряла бы все, что есть", — пояснила свой отказ ведущая.

Леди Ле призналась забрасывают ли родители ее вопросами о свадьбе и семье. О словам теледивы, они уже смрились с тем, что знаковое событие в жизни дочери произойдет не скоро.

Леся призналась, готова ли идти под венец

"Все уже готовы, только, пожалуйста, будьте готовы и вы, (где вы там?) мужчина", — обратилась она к потенциальному счастливчику.

К слову, Леся недавно спровоцировала волну слухов о личной жизни, появившись рядом с "Холостяком 11" Михаилом Заливако, позже харкеры даже "слили" переписку бизнесмена и ведущей, но она оказалась исключительно дружеской.

Напомним, что ранее Леся Никитюк внезапно превратилась в сексапильную рыбачку и показала аппетитные формы.

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