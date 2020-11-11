Никогда такого не показываю: Настя Каменских поделилась в фанатами видео из личного архива

Настя Каменских - человек щедрый: дать полезный совет, как похудеть, как чувствовать себя хорошо ментально, да даже поделиться личными семейными фото для артистки - не проблема! Но есть моменты, которые Настя оставляет только для себя, от них дрожь по телу и трепет в душе. На этот раз Каменских решила сделать исключение и поделилась с любимыми фанатами даже этим, Настя показала очень личное видео.

Настя Каменских с радостью делится личным (видео: instagram.com/kamenskux/)

Кадры, на которых Настя за рулем машины слушает впервые будущий хит, восхитил фанатов певицы до мурашек. Певица едет по ночному городу, осенний туман, фонари, любимая музыка, такой вайб просто призван вдохновить фолловеров.

"Ранее никогда не показывала такие моменты… Подобные видео всегда оставались в личных архивах. Когда слушаешь первое демо своей любимой песни, которую носил в сердце - особый трепет охватывает душу", - написала Настя.⠀

"Мурашки по коже, это нереально", "Максимально неожиданно", "Это невероятно!", "Круто!", - порадовались такому необычному посту поклонники певицы.

Напомним, Настя Каменских рассекретила свое любимое утреннее блюдо, есть и не толстеть - вполне реально, уверяет артистка.