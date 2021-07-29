Никто не умеет так любить: Риз Уизерспун показала редкое фото с мужем

Новый пост Риз посвятила любимому мужу: 27-го июля ему исполнился 51 год. Вместе они отправились отмечать на побережье. На фото оба выглядят невероятно счастливыми и по-прежнему влюбленными. Уизерспун надела на праздник белое платье с декольте и рюшами на груди. А мужчина позирует в темно-синих шортах и белой футболке. Риз нежно обнимает мужа за плечи, а он положил свою руку ей на колени.

Риз Уизерспун с мужем и сыном (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"С днем рождения моего замечательного, страстного, любопытного мужа, который одержим соревновательными гравийными гонками, барбекю, безумно здоровой едой (например, масло MCT и спортивная зелень), лучшими мастерами татуировок, гонками на закате и спортом... Буквально все виды спорта (особенно Пикл Болл… хотите, чтобы он это объяснил?). Никто не любит семью или друзей больше, чем ты, Джей Ти. Так рада отпраздновать твой день сегодня", - написала актриса.

Многочисленные поклонники Риз присоединились к поздравлениям, засыпав ее страницу приятными словами. А также похвалили стиль главной блондинки Голливуда.