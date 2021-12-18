Нил Патрик Харрис раскрыл детали "Матрицы 4" и рассказал правду о Киану Ривзе и Кэрри-Энн Мосс

Четвертая часть культовой "Матрицы" наконец вышла в прокат и сразу же стала самым главным предметом обсуждения поклонников и кинокритиков. Что не удивительно – с момента создания предыдущего фильма прошло почти 20 лет. Украинские фанаты смогут погрузиться в завораживающий мир Вачовски с 22 декабря.

Как для фаната, как для художника, что означает для вас присоединение к миру "Матрицы"?

Есть всего несколько франшиз, кроме франшизы от Lucasfilm и супергеройских комиксов, которые оставили отпечаток на кинематографическом ландшафте, как "Матрица". Просто представьте: о фильме, снятом 20 лет назад, люди до сих пор говорят. Темы до сих пор резонируют. Он до сих пор релевантный, как тогда. Это очень редкая ситуация, и это очень круто. Я был фанатом первого фильма, равно как и газильон других людей. Когда мне предложили присоединиться к проекту хотя бы в небольшой роли, то я вооружился ящиком фанатских воспоминаний и "пилюль", которые был готов принять.

Нил Патрик Харрис (фото: Warner Bros. Pictures)

Прекрасно. Расскажите подробнее о вашем герое, психотерапевте Томасе Андерсоне? Как между ними развиваются отношения?

Я играю терапевта, с которым он прорабатывает свои личные запросы, обычно работающие с такими специалистами. И я помогаю ему справиться с эмоциональными переживаниями.

Расскажите о том, как это – работать с человеком, создавшим мир "Матрицы", Ланой Вачовски?

Лана – визионерша, и я действительно верю в то, что говорю. Она создала этот фильм. И ее видение чувствуется во всем: от подбора кадров до выбора костюмов или того, как свет падает сквозь окна. Она настолько погружена во все процессы. И это все – видение человека, который прошел путь невероятной трансформации, поэтому этот материал уже представлен через другую "линзу".

Нил Патрик Харрис раскрывате детали фильма (фото: Warner Bros. Pictures)

Во время съемок она не сидит спокойно в затененном помещении, подальше от экшна, говоря актерам, что делать. Она нависает над камерой и корректирует кадры прямо в процессе съемки. И при этом успевает уделить внимание всей команде.

Такой подход к работе не удивителен во время съемки сцены с участием двух актеров. Но для нее это норма даже во время гигантских сцен с толпой людей. Это почти джедайский уровень контроля. И я не думаю, что хотя один человек из команды не согласился бы пойти за ней на край света. Она заслужила безумное уважение своих коллег.

Нил Патрик Харрис сыграл психотерапевта (фото: Warner Bros. Pictures)

Невероятно. Спасибо. Меня поразило то, что этот фильм разворачивается во многих загробных средах, а вас поместили в этот замечательный кабинет терапевта. Как было работать в таких необычных условиях?

О, это было очень весело. Всегда непривычно начинать работать на локации, с которой он не знаком. Ты здесь впервые, но должен выглядеть так, будто ты прекрасно с ней знаком и сам ее украшал. Как будто ты прочел все книги на полке, сидел на диване и знаешь там все. Я чувствовал себя, как пес, зашедший в новое жилище. Я ходил, "вынюховал", брал вещи и клал их на место. Наматывал круги. Мне важно было чувствовать себя комфортно в том окружении… Но и для Томаса это должно было быть комфортное пространство. Место, где он может расслабиться.

Киану Ривзе все так же прекрасен (фото: Warner Bros. Pictures)

А как вам работалось с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс, исполнившими роли Нео и Тринити?

По крайней мере, несколько раз мне хотелось ущипнуть себя, чтобы поверить, что это действительно происходит. Снять сцену с Киана Ривзом – это здорово. Снять сцену с Киана Ривзом в роли Нео – это еще круче. Он такой умный человек, и с ним так приятно работать. Он все время был на съемочной площадке. Он всегда был полностью сосредоточен на работе. Хотя всегда делал гораздо больше, чем просто исполнение своей роли: он также думал об экшн-сценах, хореографии, над которой работал. Он всегда был прекрасен и спокоен, и он был на высоте.

И я думаю, что Керри-Энн – одна из тех редких актрис, которые с возрастом становятся сексуальнее.

Кэрри-Энн Мосс с годами только сексуальнее (фото: Warner Bros. Pictures)

Это точно.

Она просто невероятная. Она до сих пор без проблем выполняет все драки во время репетиций, приводила с собой детей, уже тинейджеров, и в то же время она не прочь была прыгать со здания или снимать боевые сцены... А в перерывах еще и со всеми общаться. Она была мамой-наседкой над нами всеми. А еще она просто классный нормальный человек. Она из тех людей, с которыми ты пошел бы в поход и хотел бы всегда иметь в своей жизни.

Невероятно. Скажите, пожалуйста, какие по вашим ожиданиям будут впечатления зрителей от фильма?

Что ж, я чувствую, что это такое замечательное резюме первого фильма, и все же фильм не зависит от того, видел ли зритель другие. Его более чем хорошо смотреть и сам по себе. Я думаю, что зрители отметят, что лента – визуально значимая и увлекательная. Хотя это и продолжение истории, но оно очень отличается по стилю того, что они видели раньше. И я думаю, Лана так поступила специально. Так интересно: что-то совершенно иначе, но в том же мире. Очень интересно будет увидеть, как люди среагируют на это.