ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эти ноги! Ева Лонгория в крошечных шортах и на каблуках покорила сеть

Новина українською → США, Пятница 09 апреля 2021 20:27
Эти ноги! Ева Лонгория в крошечных шортах и на каблуках покорила сеть Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория показала новое архивное фото, которое просто взорвало сеть. Все дело - в откровенном наряде актрисы, который позволил показать ее совершенное тело во всей красе.

Фото звезды "Отчаянных домохозяек" опубликовано в ее сети Instagram.

Ева Лонгория на фото примерила зеленый укороченный жакет, а также серебристые шорты, которые дополнила босоножками на умопомрачительных каблуках и массой браслетов. Окрашенные в ярко-рыжий оттенок волосы она собрала в высокую укладку, а макияж сделала в коричневой гамме. Молодая и дерзкая, она сидит на лестнице возле гардеробной с массой обуви и женственным платьем… А на коробке рядом примостился милый белый пес.

Эти ноги! Ева Лонгория в крошечных шортах и на каблуках покорила сеть

Ева Лонгория на архивном фото (фото: instagram.com/evalongoria)

Столь атмосферное фото вызвало восторг среди ее фанатов. Многие вспомнили свои юные годы, отметив, что носили такие же вещи. Другие просто восхитились фигурой молодой Евы.

За несколько часов фото набрало огромное количество лестных комментариев: "Самая красивая", "О боже, ты самая хорошенькая", "Мне нравится, что ты носишь мои туфли, хахаха, какой взрыв из прошлого", "Очень красивая", "Эти ноги"…

Напомним, ранее Ева показала яркий образ, который этим летом стоит взять на заметку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса актриса красота фигура Ева Лонгория
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Не хотел суеты: стало известно, где и как похоронят принца Филиппа
Не хотел суеты: стало известно, где и как похоронят принца Филиппа