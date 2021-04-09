Эти ноги! Ева Лонгория в крошечных шортах и на каблуках покорила сеть

Ева Лонгория показала новое архивное фото, которое просто взорвало сеть. Все дело - в откровенном наряде актрисы, который позволил показать ее совершенное тело во всей красе.

Ева Лонгория на фото примерила зеленый укороченный жакет, а также серебристые шорты, которые дополнила босоножками на умопомрачительных каблуках и массой браслетов. Окрашенные в ярко-рыжий оттенок волосы она собрала в высокую укладку, а макияж сделала в коричневой гамме. Молодая и дерзкая, она сидит на лестнице возле гардеробной с массой обуви и женственным платьем… А на коробке рядом примостился милый белый пес.

Ева Лонгория на архивном фото (фото: instagram.com/evalongoria)

Столь атмосферное фото вызвало восторг среди ее фанатов. Многие вспомнили свои юные годы, отметив, что носили такие же вещи. Другие просто восхитились фигурой молодой Евы.

За несколько часов фото набрало огромное количество лестных комментариев: "Самая красивая", "О боже, ты самая хорошенькая", "Мне нравится, что ты носишь мои туфли, хахаха, какой взрыв из прошлого", "Очень красивая", "Эти ноги"…