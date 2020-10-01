Ноги кровоточат: дочь Поляковой получила серьезные травмы

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша,с удовольствием ведет свой Instagram и имеет около 160 000 подписчиков, которые пристально следят за жизнью девушки. Она умудряется переодически эпатировать сетевую аудиторию и заставлять говорить о себе, ведь Маша знает, как подогреть ее интерес. Также она делится яркими событиями из жизни и записывает сториз на различную тематику. Так, девушка сообщила подписчикам в Instagram о случшевшейся с ней неприятности – она упала с лесницы, разбила телефон и получила многочисленные травмы.

Маша записала несколько коротких сторис, где подробно рассказала о случившемся. Инцидент произошел в среду, 30 сентября в школе, где учится дочь артистки.

"Я очень сильно упала со ступенек вниз головой, полностью раскромсала свой телефон. Он как-то так упал, что на нем две огромные вмятины, и я не знаю, что мне теперь делать. Я упала с высшей ступени, докатилась до нижней, раза четыре ударилась головой. Хорошо, что на мне была кепка - она смягчила падение. Мои ноги полностью в крови, колени кровоточат, появились огромные синяки и я очень сильно подвернула ногу", – рассказала о полученных травмах дочь артистки.

Маша подробно рассказала о своем падении с лесницы

Кроме того, под дождем одежда на Маше промокла, а открытые раны начали саднить. Позже девушка рассказала, что стало причиной ее падения. "Иду по ступенькам, ничто не предвещает беды. А на улице дождь, дети побегали в мокрой обуви. У меня очень скользкие ботинки. Я так соскальзываю, перекатываюсь с самой верхней ступеньки и лечу постоянно вниз головой", - пересказала детали инцидента она.

Напомним, что ранее дочь Поляково й опубликовала фото в бассейне – бабушка девушки одобрила эффектный кадр.