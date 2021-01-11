Новая любовь Гросу, тайна Мишиной и развод Кардашьян: топ скандалов недели

На прошлой неделе звезды удивляли мир новостями о личной жизни. Мы собрали самые скандальные и интригующие из них.

Новые тайны Ксении Мишиной

Шоу "Холостячка" уже закончилось, а новости о нем продолжают волновать сердца фанатов. В этот раз о тайнах проекта высказался экс-участник Андрей Шатырко. Мужчина дал интервью, где выдал многие закулисные секреты. К примеру, по его словам, у Мишиной был муж во время участия в шоу. Якобы это ему рассказал некто из шоу-бизнеса. Также Шатырко не скрыл, что с первой вечеринки Ксении понравился Александр и Андрей Рыбак. А он же почувствовал себя буквально на скамейке запасных.

Ксения Мишина вновь в центре скандала (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Алина Гросу нашла новую любовь

Личная жизнь Алины Гросу, похоже, налаживается. В прошлом году девушка пережила нелегкий период развода всего через несколько месяцев брака. По словам певицы, свадьба должна была стать переходом отношений на новый уровень, но молодые люди просто не справились. Впрочем, и до бракосочетания у Алины и ее экс-мужа Александра были трудности. Якобы они много раз сходились и расходились. Теперь же Алина вновь счастлива. Не так давно девушка представила нового избранника, которым стал российский актер Роман Полянский.

Алина Гросу с новым мужчиной и друзьями (фото: instagram.com/alina_grosu)

Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Ким Кардашьян и Канье Уэст считались одной из самых крепких пар мирового шоу-бизнеса. Звезды 6 лет жили душа в душу, воспитывали детей, успешно вели бизнес и подавали пример правильной во всех смыслах семьи. Но и этой идиллии, похоже, пришел конец. Проблемы в отношениях пары начались еще весной, но звезды пытались их уладить. Сегодня же они окончательно решили развестись, и Ким уже наняла звездного адвоката для раздела имущества.

Ким и Канье все-таки разводятся (фото: instagram.com/kimkardashian)

Меган Маркл и принц Гарри ошарашили новым признанием

Меган Маркл и принц Гарри не могут жить без скандальных заявлений. В этот раз паре не угодили соцсети. По словам представителей супругов, они намерены завязать с ними навсегда. Причина тому - невероятное количество негатива, который буквально льется на них. На данный момент они прекращают вести Twitter и Facebook, а от Instagram они отказались уже давно, еще когда решили покинуть королевскую семью.

Пара устала от внимания прессы и фолловеров (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ранее мы писали, что жена Владимир Остапчук рассказал о планируемом пополнении в семье.