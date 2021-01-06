Остапчук сделал признание о своей жене: это когда Бог даст

У Владимира Остапчука есть двое детей от предыдущего брака - семилетняя Эмилия и двухлетний Эван. Ведущий признается, что, к сожалению, пока ему не удалось полноценно наладить отношения с бывшей женой, чтобы он мог видеться с детьми чаще.

Однако ранее уже несколько раз они приезжали в новый дом отца, где проводили время с ним и его женой.

"Кристина - мудрая женщина, она сразу нашла, чем заинтересовать детей. Эвана пока удовлетворяет просмотр мультиков или игра в "бибики". А с Эмилией они учатся играть на фортепиано или рисуют", - рассказал ведущий в эфире "Ранку з Україною" и добавил, что они с Кристиной хотели бы стать родителями.

Владимир говорит, что любит своих детей.

"И, конечно, нам хотелось бы еще детишек, но это когда Бог даст. Тем не менее, мы об этом серьезно говорили. Это нормальная вещь для молодой пары", - подчеркнул он.

Владимир Остапчук с женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Добавим, что уже 16 января состоится премьера невероятно загадочного шоу "Маска" на канале "Украина", ведущим которого стал Остапчук.

Шоумен говорит, что согласно контракту он не может раскрывать никаких тайн проекта, и из-за этого молодая семья иногда в шутку спорит.

"Я даже жене после съемок никаких результатов рассказывать не могу. Когда она спрашивает: "Кто там?" - я отвечаю: "Я тебе не скажу". У нас из-за этих секретов и интриг даже до споров доходило. Думаю, все члены семей моих коллег тоже ходят и думают: "Господи, ну кто же там под той маской?" - отметил ведущий шоу "Маска".

Ранее мы писали, что Кристина Остапчук попала в ДТП и едва не стала жертвой мошенника.