Новая любовь? Шэрон Стоун засыпала сеть романтичными фото из Италии

Живописные локации звезда отправилась осматривать в компании своего друга, звездного стилиста Пэрисом Либби. "Еще одно модное приключение с Пэрисом Либби", - написала она под фото. Многие фанаты уже подозревают, что связь приятелей – на самом деле нечто большее, чем дружба. Уж слишком часто звезда появляется в компании Пэриса. К примеру, они ранее побывали вместе на Каннском кинофестивале. Тем не менее, актриса предпочитает не давать комментариев на эту тему.

Шэрон Стоун в Италии (фото: instagram.com/sharonstone)

Выглядит Шэрон, как всегда, просто безупречно. Она надела для прогулки белый гольф, а также солнцезащитные очки в белой оправе. Все снимки она подписывает романтичными словами, благодаря высшие силы и восхищаясь всем вокруг.

Шэрон Стоун и Пэрис Либби на Каннском кинофестивале (фото: instagram.com/sharonstone)

А вот свой роман с 25-летним рэпером она опровергла. Напомним, слухи о нем появились в сети около месяца назад. Американский рэпер RMR и актриса якобы постоянно тусовались вместе, подписались друг на друга в Instagram, где постоянно лайкалит друг друга. Но парень также сразу заявил, что вдохновлен и покорен звездой "Основного инстинкта" с детства. И эту связь ценит, как особую.