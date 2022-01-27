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Новая пара? Леди Гага и Джейк Джилленхол снялись в романтичной фотосессии

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Четверг 27 января 2022 19:21
Новая пара? Леди Гага и Джейк Джилленхол снялись в романтичной фотосессии Леди Гага и Джейк Джилленхол (фото: instagram.com/variety)
Автор: RBC.UA

Леди Гага и Джейк Джилленхол стали героями февральского номера журнала Variety. Этот весьма неожиданный тандем получился весьма романтичным. Гага на обложке нежно обнимает Джейка, а тот в свою очередь положил руку на ее колено. Впрочем, о новой любовной паре в Голливуде говорить не приходится.

Эпатажная звезда сцены и знаменитый актер разговаривают, обсуждая разные темы. Такая рубрика пользуется популярностью у издания и называется "Актеры об актерах".

35-летняя Леди Гага одета в элегантное темно-синее платье с глубоким декольте, а 41-летний актер предстал в классическом костюме бежевого оттенка. В разговоре Гага упомянула, что является большой поклонницей Джилленхола и фильм "Донни Дарко" один из ее любимых.

"Я не хочу лгать и говорить тебе, что не видела его так много раз", – сказала она Джейку Джилленхолу. "Это просто сделало мой день", – ответил он. Также она в восторге от последней работы артиста – "Виновный".

Новая пара? Леди Гага и Джейк Джилленхол снялись в романтичной фотосессии

Новая пара? Леди Гага и Джейк Джилленхол снялись в романтичной фотосессии

Новая пара? Леди Гага и Джейк Джилленхол снялись в романтичной фотосессииНовая пара? Леди Гага и Джейк Джилленхол снялись в романтичной фотосессииНовая пара? Леди Гага и Джейк Джилленхол снялись в романтичной фотосессииНовая пара? Леди Гага и Джейк Джилленхол снялись в романтичной фотосессии

Леди Гага и Джейк Джилленхол (фото: instagram.com/variety)

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