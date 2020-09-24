Новое супершоу "Маскарад" в Украине: детали самого секретного проекта в истории ТВ

В Украине скоро стартует новое грандиозное шоу под названием "Маскарад". В нем очень известные украинцы будут переодеваться в костюмы фантастических персонажей, менять голос, и жюри должно будет угадать, кто это.

Журналисты попали в закулисье и подсмотрели интересные детали шоу, говорится в сюжете ТСН.

В целом в шоу будет участвовать 13 звезд, они будут переодеты в яркие фантасмагорические костюмы – стрекоза, конь в пальто, розовый дракоша и даже вареник.

"Для нас очень важно было, чтобы костюмы были не просто костюмами, а альтерэго наших героев. Многие создавали костюмы вместе с нами", – говорит Владимир Завадюк, один из создателей шоу.

Кто будет прятаться за костюмами, должны будут угадать звездные команды, капитанами которых станут Потап и MONATIK. Помогать им будут Влад Яма, Maruv, Юрий Ткач и Наталья Могилевская.

Угадать очень сложно – говорят судьи. Ведь даже автомобили, на которых приезжали звезды, меняли. За кулисами их прятали. Юрий Ткач говорит, что судьям непросто было даже попасть в туалет.

Ведущими станут Юрий Горбунов и виртуальный ведущий.

Кого из фантастических животных угадают первыми, будет известно уже в эту субботу в 20:20 на канале 1+1.

Шоу "Маскарад" в Украине (видео: YouTube/ТСН)

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