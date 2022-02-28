Новые санкции: популярный сайт для взрослых начал блокировать беларусские и российские аккануты

В сервисе добавили, что платные подписки на аккаунты пользователей из России и Беларуси не будут продлеваться. Стать новым подписчиком модели, связанной с одной из этих стран, также будет нельзя, пока не снимут санкции, передает издание. Как уточнили в OnlyFans, балансы пользователей останутся в сохранности до того, как они смогут вывести деньги со счетов.

"При том, что авторы не несут ответственности за недавние атаки на Украину, из-за мировых финансовых ограничений у нас очень лимитированные способы выплаты с счетов авторов, связанных с Россией и Беларусью. В результате выплаты были остановлены", - отметили в OnlyFans.

Это решение стало стал серьезным ударом для российских и беларусских моделей, которые зарабатывали исключительно на OnlyFans.

"Сейчас у меня нет средств, чтобы покупать еду или платить за квартиру. Я участвовал в нескольких акциях протеста с тех пор, как переехала в Москву в 18 лет. Мы не Путин! Все мои молитвы за мир и народ Украины", - сообщила девушка @kitty.

Другая модель с ником @_Black_way_ написала, что не "поддерживает эту войну", но все равно чувствует себя "заложницей".

В OnlyFans заявили, что понимают тяжелое положение своих российских и беларусских создателей контента, но что компания "соблюдает все применимые законы и правила".

OnlyFans официально не позиционирует себя как сайт для взрослых. Чаще всего девушки размещают на сайте, где отсутствует цензура и запрет на наготу, свои откровенные фотографии. Платформой с момента ее основания также пользуются некоторые музыканты, шеф-повара, фотографы и другие люди, которые хотят получать плату за свое творчество. Монетизировать контент здесь очень удобно: пользователь сам назначает цену (платформа это никак не регулирует) и тип платежа - возможна как разовая плата за фото или видео, так и ежемесячная подписка. Восемьдесят процентов прибыли получает автор контента, остальные 20% - платформа.