ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новый фильм про Бората попал в Книгу рекордов Гиннеса: причина вас удивит

Новина українською → США, Четверг 08 апреля 2021 09:45
Новый фильм про Бората попал в Книгу рекордов Гиннеса: причина вас удивит Саша Барон Коэн в роли Бората (фото: imdb.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Картина "Борат 2", которая претендует на Оскар 2021, уже вошла в историю самой престижной кинопремии в мире. Так, комедийный художественный фильм британского комика Саши Барона Коэна недавно попал в Книгу рекордов Гиннеса.

За что именно фильм про культового "казахского журналиста" удостоился такой чести - читайте в нашем материале ниже.

В чем же рекорд?

Как известно, сиквел фильма "Борат" уже получил многомиллионную аудиторию и даже выиграл "Золотой глобус 2021" в номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)".

Кроме того, картина будет бороться за Оскар 2021 в двух номинациях - "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая женская роль второго плана" (болгарская актриса Мария Бакалова за роль Тутар Сагдиевой - дочери Бората).

Заметим, что полное название фильма звучит так: "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана" (англ. Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan).

И оказывается, это... самое длинное название фильма, который когда-либо номинировался на Оскар! Целых 110 символов, говорится на сайте справочника о мировых рекордах.

"Это очень мило", - прокомментировал достижение Саша Барон Коэн.

Трейлер фильма "Борат 2"

Предыдущим рекордсменом по самому длинному названию картины, номинированной на Оскар, был фильм "Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут" 1965 года. Правда, тогда британская комедия в жанре "роуд-муви", снятая режиссером Кеном Аннакином, не получила заветную статуэтку.

Напомним, что первый фильм про Бората Сагдиева имел тоже не слишком лаконичное название - "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана".

К слову, автор знаменитого образа Бората в этом году также номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана" за роль Эбби Гофмана в ленте "Суд над чикагской семеркой".

Трейлер фильма "Суд над чикагской семеркой"

Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.

Напомним, что критики пророчат Оскар 2021 за лучший фильм ленте с непрофессиональными актерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Оскар фильмы
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Метро Киева из-за локдауна вносит важные изменения: что известно
Метро Киева из-за локдауна вносит важные изменения: что известно