Новый фильм про Бората попал в Книгу рекордов Гиннеса: причина вас удивит

В чем же рекорд?

Как известно, сиквел фильма "Борат" уже получил многомиллионную аудиторию и даже выиграл "Золотой глобус 2021" в номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)".

Кроме того, картина будет бороться за Оскар 2021 в двух номинациях - "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая женская роль второго плана" (болгарская актриса Мария Бакалова за роль Тутар Сагдиевой - дочери Бората).

Заметим, что полное название фильма звучит так: "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана" (англ. Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan).

И оказывается, это... самое длинное название фильма, который когда-либо номинировался на Оскар! Целых 110 символов, говорится на сайте справочника о мировых рекордах.

"Это очень мило", - прокомментировал достижение Саша Барон Коэн.

Трейлер фильма "Борат 2"

Предыдущим рекордсменом по самому длинному названию картины, номинированной на Оскар, был фильм "Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут" 1965 года. Правда, тогда британская комедия в жанре "роуд-муви", снятая режиссером Кеном Аннакином, не получила заветную статуэтку.

Напомним, что первый фильм про Бората Сагдиева имел тоже не слишком лаконичное название - "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана".

К слову, автор знаменитого образа Бората в этом году также номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана" за роль Эбби Гофмана в ленте "Суд над чикагской семеркой" .

Трейлер фильма "Суд над чикагской семеркой"

Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.