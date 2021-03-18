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Новый тренд: Билли Айлиш кардинально сменила прическу и побила рекорд Селены Гомес в Instagram

Новина українською → США, Четверг 18 марта 2021 17:20
Новый тренд: Билли Айлиш кардинально сменила прическу и побила рекорд Селены Гомес в Instagram Билли Айлиш (фото: instagram.com/billieeilish)
Автор: Lite

Вскоре после церемонии Грэмми 2021, где Билли Айлиш получила 2 статуэтки, певица вновь удивила мир. В этот раз - своим преображением. Популярная исполнительница, на которую в сети Instagram подписано более 78 миллионов человек, кардинально сменила стиль.

Фото звезды в новом имидже вызвало небывалый интерес публики. Всего за несколько минут (а именно 5) оно набрало миллион лайков, что позволило снимку соперничать с фото Селены Гомес из Италии, которое в свое время набрало миллион за 13 минут.

Билли, которая не изменяла своей прическе с черно-зелеными волосами долгое время, стала яркой платиновой блондинкой. По всей видимости, певица и сама пока не может поверить, что решилась на такое преображение.

Новый тренд: Билли Айлиш кардинально сменила прическу и побила рекорд Селены Гомес в InstagramНовый тренд: Билли Айлиш кардинально сменила прическу и побила рекорд Селены Гомес в Instagram

Билли Айлиш с новой прической (фото: instagram.com/billieeilish)

"Ущипните меня", - написала она под выше упомянутым постом. Сейчас количество отметок "нравится" под ним уверенно идет к отметке 17 миллионов. К слову, самым популярным снимком в Instagram по-прежнему является яйцо. Сейчас на нем около 55 миллионов лайков и его пока никто не перегнал.

"Нам нравится блонд, Билли", "Да, это супер", "Ты выглядишь так круто", "Восхитительна", - радуются фанаты. Наверняка эксперимент Айлиш вызовет волну преображений и среди ее поклонников. Так что блонд рискует стать главным парикмахерским трендом этой весны!

Ранее мы писали о самых стильных и самых неудачных нарядах Грэмми 2021.

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