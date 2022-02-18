Нож в спину: Брэд Питт подал в суд Анджелину Джоли из-за продажи общего имущества без его ведома

Поместье с виноградниками было совместно куплено парой еще в 2008 году. Джоли заплатила 40% (около 11,36 миллиона долларов) от общей стоимости в 28,4 миллиона долларов. Более того между супругами было заключено соглашение о том, что ни один из них не мог продать свою долю замка и окружающих его земель без согласия другой стороны.

Питт утверждает, что это именно он принес Nouvel, LLC, их французской винодельческой компании, такой успех. Он говорит, что вложил много времени и денег в бизнес, без помощи супруги. Стоимость поместья сегодня оценивается в сумму около 164 миллионов долларов.

Поскольку виноградник стал "страстью Питта", Джоли решила продать свою часть поместья. В октябре 2021 года винодельческое подразделение компании российского олигарха Юрия Шефлера, объявило о приобретении доли актрисы. Сообщается, что Питт согласился позволить Джоли продажу, если он одобрит покупателя, однако актер был против российского бизнесмена.

"Анджелина продала свою долю, зная и намереваясь, что Шефлер и его аффилированные лица будут стремиться контролировать бизнес Питта и подорвать его инвестиции в Miraval" - сообщают инсайдеры.

Сделку Джоли совершила, не получив согласия Питта, за его спиной. А в январе 2021 года она сообщила супругу в письменной форме, что "с тяжелым сердцем приняла болезненное решение" избавиться от своей доли.

Теперь Питт утверждает, что лишен возможности использовать замок в качестве своего частного дома и больше не может контролировать винодельческую компанию. Актер хочет, чтобы в суде рассторгли сделку и получить возмещение ущерба.

"К сожалению, это еще один пример того, как тот же человек игнорирует свои юридические и этические обязательства. При этом она нарушила права единственного человека, который вложил деньги в успех бизнеса, намереваясь продать как бизнес, так и семейный дом стороннему конкуренту. Она ищет возврата инвестиций, которых она не делала", - говорит источник близки к Питту.

Оба актера пробыли в браке два года с 2014 года. В 2016 Джоли подала на развод. Это был тяжелый бракоразводный процесс, который длится до сих пор.