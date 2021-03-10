Эти ножки! Первое цветное фото Верки Сердючки всколыхнуло сеть

Первым цветным снимком в образе Верки Сердючки, который полюбился миллионам людей, артист поделился в своем Instagram . Фото было сделано 30 лет назад - в 1991 году.

Юная Верка запечатлена на железнодорожных путях. На ней - белая блузка и клетчатая юбка, а также фирменные колготки и берет. Сверху звезда надела темно-синий пиджак, а в руках держит сигнальные знаки для машинистов.

"1991-й рік. Полтава. Перше кольорове фото..." - подписал ностальгический кадр Данилко.

Андрей Данилко показал яркое архивное фото в образе Верки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Снимок быстро собрал более 30 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых пользователи сети признаются Верке Сердючке в любви и ностальгируют по тем временам, когда она только начинала свою карьеру.

А вот именно такой и полюбилась всем Верка Сердючка

Обожаю!)))) Никто так не поднимает настроение!) До сих пор он лучший!

Спасибо огромное Вера, за прекрасное время. Сделай мне больно, Вера

Это фото вызывает УЛЫБКУ

Я очень люблю именно эту Веру!

Верочка, мы тебя любим!!!! Спасибо Андрею за тебя!!!

Колготки крутые!

Ах эти ножки!

Как же летит время

Как молоды мы были

Обожаю! Восхищаюсь!

Как же я скучаю за той чудоковатой и смешной девушкой Верой....

Такое фото, ностальгия. Я не могла понять почему этот образ неповторим, колготки, складки на колготках

Чуть позже Андрей Данилко также опубликовал крайнее цветное фото в образе Сердючки, которое было сделано в Барселоне в 2021 году. На нем артистка запечатлена за столиком в кафе.

"2021-й рік. Барселона. Крайнє кольорове фото…(Зьомка ювілейної програми "Орёл и Решка")" - отметил шоумен в подписи к кадру.

Верка Сердючка в Испании в 2021 году (фото: instagram.com/v_serduchka)