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Эти ножки! Первое цветное фото Верки Сердючки всколыхнуло сеть

Новина українською → Среда 10 марта 2021 12:44
Эти ножки! Первое цветное фото Верки Сердючки всколыхнуло сеть Верка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)
Автор: Lite

Украинский шоумен, певец и композитор Андрей Данилко, известный сценическим образом проводницы Верки Сердючки, порадовал поклонников ярким архивным фото.

Первым цветным снимком в образе Верки Сердючки, который полюбился миллионам людей, артист поделился в своем Instagram. Фото было сделано 30 лет назад - в 1991 году.

Юная Верка запечатлена на железнодорожных путях. На ней - белая блузка и клетчатая юбка, а также фирменные колготки и берет. Сверху звезда надела темно-синий пиджак, а в руках держит сигнальные знаки для машинистов.

"1991-й рік. Полтава. Перше кольорове фото..." - подписал ностальгический кадр Данилко.

Эти ножки! Первое цветное фото Верки Сердючки всколыхнуло сеть

Андрей Данилко показал яркое архивное фото в образе Верки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Снимок быстро собрал более 30 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых пользователи сети признаются Верке Сердючке в любви и ностальгируют по тем временам, когда она только начинала свою карьеру.

  • А вот именно такой и полюбилась всем Верка Сердючка
  • Обожаю!)))) Никто так не поднимает настроение!) До сих пор он лучший!
  • Спасибо огромное Вера, за прекрасное время. Сделай мне больно, Вера
  • Это фото вызывает УЛЫБКУ
  • Я очень люблю именно эту Веру!
  • Верочка, мы тебя любим!!!! Спасибо Андрею за тебя!!!
  • Колготки крутые!
  • Ах эти ножки!
  • Как же летит время
  • Как молоды мы были
  • Обожаю! Восхищаюсь!
  • Как же я скучаю за той чудоковатой и смешной девушкой Верой....
  • Такое фото, ностальгия. Я не могла понять почему этот образ неповторим, колготки, складки на колготках

Чуть позже Андрей Данилко также опубликовал крайнее цветное фото в образе Сердючки, которое было сделано в Барселоне в 2021 году. На нем артистка запечатлена за столиком в кафе.

"2021-й рік. Барселона. Крайнє кольорове фото…(Зьомка ювілейної програми "Орёл и Решка")" - отметил шоумен в подписи к кадру.

Эти ножки! Первое цветное фото Верки Сердючки всколыхнуло сеть

Верка Сердючка в Испании в 2021 году (фото: instagram.com/v_serduchka)

Напомним, у Верки Сердючки неожиданно нашлась "дочь" в Польше.

Ранее мы писали, что знаменитая Геля из "СВ шоу" рассказала, как живет сейчас, и почему ушла от Андрея Данилко.

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