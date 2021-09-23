А мне нравится! Анастасия Приходько оголила грудь на камеру назло критикам в сети
Украинская певица Анастасия Приходько поразила поклонников откровенным видео, на котором она позирует топлес. Таким образом певица отреагировала на критику в сети, а заодно эффектно показала свой любимый цвет.
Пикантный ролик был опубликован на Instagram-странице знаменитости.
Так, Приходько запечатлена на фоне песчаной горы с оголенным торсом и платком в виде тюрбана на голове. Она набрасывает на плечи полупрозрачный черный платок, стоя спиной к камере, после чего медленно поворачивается.
В публикации Анастасия пожаловалась на частую критику из-за ее одежды и заявила, что носила и будет носить черный цвет, ведь он ей очень нравится. Также артистка поделилась, с чем он у нее ассоциируется.
"Вы часто меня осуждаете за то, что я вечно в черном. А мне нравится! Черный - цвет завершенности. Он впитывает в себя всё и выражает идею абсолюта! Цвет роскоши и элегантности, загадочности и мистики. А еще, я тут вспомнила, в черном:
- знамена анархистов и нигилистических союзов
- флаг пиратов
- цвет ряс послушников и монахинь
- Коко Шанель и ее легендарное маленькое черное платье
- загадочная картина Малевича "черный квадрат"
И ещё множество всего прекрасного и удивительного связано с этим цветом! И моё видео кстати тоже. Согласитесь, накидка цвета банальной фуксии сюда бы не подошла", - написала исполнительница.
Большинство подписчиков согласились с певицей и оставили восторженные комментарии о горячем видео.
- Черный это всегда стильно
- Тут все шикарно
- Офигеть, как круто! Настя - ты богиня! Шикарна
- А я лично полюбил ВАС за чёрный цвет, неподдельный голос, органичную груботу и душевные песни! Из всего этого и складывается ни с чем несравнимый образ Анастасии Приходько!!!
- Сексуальна
- Загадочный взгляд
- Грудь красивая
- Вау, какая сексуальная красотка. Вам очень черный идет
- Вам идёт любой цвет
- Обалденная грудь. Обожаю черный
Напомним, ранее Анастасия Приходько показала редкие фото с мужем по поводу годовщины венчания.