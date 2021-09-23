А мне нравится! Анастасия Приходько оголила грудь на камеру назло критикам в сети

Украинская певица Анастасия Приходько поразила поклонников откровенным видео, на котором она позирует топлес. Таким образом певица отреагировала на критику в сети, а заодно эффектно показала свой любимый цвет.

Так, Приходько запечатлена на фоне песчаной горы с оголенным торсом и платком в виде тюрбана на голове. Она набрасывает на плечи полупрозрачный черный платок, стоя спиной к камере, после чего медленно поворачивается.

В публикации Анастасия пожаловалась на частую критику из-за ее одежды и заявила, что носила и будет носить черный цвет, ведь он ей очень нравится. Также артистка поделилась, с чем он у нее ассоциируется.

"Вы часто меня осуждаете за то, что я вечно в черном. А мне нравится! Черный - цвет завершенности. Он впитывает в себя всё и выражает идею абсолюта! Цвет роскоши и элегантности, загадочности и мистики. А еще, я тут вспомнила, в черном:

знамена анархистов и нигилистических союзов

флаг пиратов

цвет ряс послушников и монахинь

Коко Шанель и ее легендарное маленькое черное платье

загадочная картина Малевича "черный квадрат"

И ещё множество всего прекрасного и удивительного связано с этим цветом! И моё видео кстати тоже. Согласитесь, накидка цвета банальной фуксии сюда бы не подошла", - написала исполнительница.

Большинство подписчиков согласились с певицей и оставили восторженные комментарии о горячем видео.