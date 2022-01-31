Мне все нравится: Эмма Робертс – о разводе с мужем, воспитании сына и сравнении со своей знаменитой тетей

"Я никогда не стремилась быть ею, – сказала Эмма. – Я так сильно ее люблю, люблю ее работу, но я просто делаю свое дело".

Хотя времена, когда она пропадала на съемочной площадке, где играла Джулия, она помнит как лучшие.

"Я писала ярлыки на гардеробе, расставляла кисти для макияжа и смотрела… Там можно было задавать вопросы без фильтров. Эта индустрия действительно о том, чтобы учиться на ходу".

Эмма Робертс украсила новую обложку (фото: instagram.com/tatlermagazine)

На съемках "Эрин Брокович" девочка пошла еще дальше, примерив костюмы героини, о чем Эмма рассказала в интервью 2020 года. По словам актрисы, у нее "есть фотографии", на которых она примеряет наряды Джулии из фильма и позирует в трейлере гардероба.

Напомним, карьеру Эмма начала в возрасте 9 лет, снявшись в фильме "Удар" вместе с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. Мировую славу ей принес хоррор "Американская история ужасов". Но свою нишу нашла в комедийном жанре.

Эмма Робеотс в объективе Виктора Демаршелье (фото: tatler.com)

В прошлом году Эмма родила первенца от своего мужа, голливудского актера Гаррета Хедлунда. Правда, недавно в сети появились слухи, что появление на свет малыша усложнило семейные отношения, которые и без того были нелегкими. Так что на данный момент пара находится на грани развода.

Тем не менее, такое положение дел не расстраивает звезду. Эмма признается, что сейчас абсолютно счастлива.

"Я нахожусь в точке, где могу сказать, что, возможно, не все правильно, но мне нравится то, что я больше, чем когда-либо. За последние два года моя жизнь изменилась больше, чем за 28 лет до этого, и мне нравится, где я нахожусь в свои 30", – заявила актриса.

Эмма со своей знаменитой тетей (фот: instagram.com/emmaroberts)

Эмма рассказала, что появление на свет сына перевернуло ее жизнь с ног на голову в хорошем смысле слова. И она мечтает воспитать его настоящим мужчиной.

"Я хочу, чтобы он был уважительным и умным не только в школе, но и в жизни, – поделилась Робертс. – Сейчас быть мужчиной – не то же, что и раньше, требования меняются, и я надеюсь сделать свой вклад, воспитав удивительного мальчика, который превращается в удивительного мужчину".