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Мне нравится быть украинкой: голливудская актриса Кэтрин Винник рассказала о своих корнях

Автор: RBC.UA

Актриса Кэтрин Винник прославилась на весь мир благодаря ярким ролям, одной из них стала роль Лагерты в канадском сериале "Викинги". И хотя актриса и режиссер родом из Канады, у нее есть украинские корни.

Перед Днем Независимости Кэтрин впервые побывала в Украине - она посетила Киев. Винник призналась, что гордится своим украинским происхождением и даже немного говорит на ураинском, сообщает "Світське життя".

Когда-то знаменитая актриса говорила только на украинском языке (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Кэтрин рассказала, что дома ее часто называют Екатериной или даже Катей. Все дело в том, что Кэтрин Винник (настоящее имя Екатерина Винницкая) имеет украинские корни: бабушки и дедушки актрисы жили во Львовской и Тернопольской области, какое-то время в Украине также жили родители актрисы, до эмиграции в Канаду.

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Актриса призналась, что ей нравится быть украинкой (фото: instagram.com/katherynwinnick)

До 8 лет будущая звезда говорила только на украинском языке. А в Торонто, где актриса выросла, она посещала украинскую школу. Там она не только общалась с другими выходцами из Украины, но и приобщилась к традициям, например, вся семья звезды празднует Рождество.

Мы празднуем украинское Рождество. Мы немного говорим дома на украинском. Мне нравится быть украинкой.

Впервые на съемочную площадку Кэтрин попала в 20 лет. Актриса известна своими работами в проектах "Доктор Хаус", "Закон и порядок", "Мыслить как преступник", "Викинги".

Раньше стало известны новые подробности вокруг скандала, связанного с участием Тины Кароль в популярном телепроекте.

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