Мне нужно переспать с этим: Олегу Виннику вручили неожиданную премию

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Олег Винник получил необычные новогодние подарки. Во-первых, ему подарили кепку в виде маски волка, а во-вторых наградили его очень неординарной премией под названием "Наимасштабнейший поцелуй года". Певец смущенно признался, что не слышал о существовании такой премии.

"Спасибо. Кепка. Поцелуй. Мне нужно переспать с этим. Как-то все взвесить", выразил свою благодарность певец.

Артист поделился своими планами на 2021 год. По его словам, дел в наступившем году у него будет много.

"Все-таки ощущаю, что 2021 год — это мой год. Все отдам для того, чтобы было счастье сполна, без дистанции, чтобы я видел сполна улыбки", - сказал исполнитель.

Олег Винник награжден необычной премией

Как мы ранее писали, Олег Винник решил попробовать себя в новых амплуа и пообещал уже в 2021 году порадовать своих фанов приятными сюрпризами.

Ранее мы писали, что Олег Винник нарвался на жесткую критику за участие в шоу "Голос страны".

Напомним также, что поп-король эстрады недавно попал в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов Украины.