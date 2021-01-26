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В облегающих джинсах: 54-летняя Сальма Хайек восхитила стройной фигурой

Автор: Lite

Сальма Хайек славится своим умением вдохновить подписчиков своей красотой и позитивом. С годами знойная актриса не растеряла ни обаяния, ни чувства вкуса и юмора. А потому стремится дать заряд бодрости и хорошего настроения всем фолловерам ежедневно. Последний пост в блоге знаменитости посвящен ее зимнему луку, а также стал поводом еще раз вспомнить мемы с Берни Сандерсом, которые гуляют по сети уже не одну неделю.

Сальма Хайек обожает шутить (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма примерила облегающие джинсы, которые подчеркнули ее стройные бедра, а также белый свитер с продольными косами. Образ дополнили объемный шарф и шапка, а также синие солнцезащитные очки. Хайек отправилась в таком наряде на прогулку со своими питомцами: двумя собаками и совой. Также на ее снимке красуется и сенатор, который после инаугурации президента США стал главным героем публикаций практически всех активных пользователей сети.

"В Лондоне пошел снег, я выбежала поиграть со своими собаками и совой и угадайте, кто появился... #berniesanders", - написала актриса. Фанаты принялись комментировать фото, не только отмечая забавный коллаж, но и удивляясь, что она содержит таких животных.

Напомним, ранее Сальма показывала откровенные фото в купальниках.

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Новости Украины Сальма Хайекактрисамодель