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В облегающих лосинах и топе: 45-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой

Новина українською → Пятница 18 декабря 2020 21:32
В облегающих лосинах и топе: 45-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Ольвия Агаркова

Ева Лонгория из года в год поражает поклонников внешним видом и фигурой – кажется, время не властно над актрисой. В 2018 году она впервые стала мамой и довольно быстро вернула себе прежние изящные формы. Ведь со спортом звезда на "ты". Сегодня Ева на постоянной основе поддерживает свою фигуру и мотивирует поклонниц по всему миру. Так, она опубликовала в Instagram кадр, сделанный во время утренней тренировки.

Ева запечатлена в удобном спортивном комплекте небесно-голубого цвета: облегающие лосины и специальный топ. Для удобства она обула тренировочные кроссовки. В руках звезда держит гантели. Актриса предусмотрительно собрала волосы в высокий хвост.

"Единственное, что делает утренние выпады сносными, - это милый наряд!" - подписала фото Ева.

В облегающих лосинах и топе: 45-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой

Ева Лонгория показала утреннюю тренировку (фото: instagram.com/evalongoria)

А вот в сторис она разместила кадры с интенсивной утренней тренировки. Ева занимается с тренером дистанционно и повторяет комплекс упражнений вслед за ней. "Сегодня была сложная хореография", - призналась Ева в короткой подписи к видео. Она выполняет все прыжки и упражнения на небольшом спортивном батуте.

В облегающих лосинах и топе: 45-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой

В облегающих лосинах и топе: 45-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой

Ева показала интенсивную синхронную тренировку (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, подобные тренировки на гимнастических батутах повышают тонус мышц, тренируют вестибулярный аппарат, улучшают координацию движений и кровообращение.

Напомним, что ранее Ева Лонгория поразила внешним сходством с маленьким сыном Сантьяго.

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